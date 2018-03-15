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帶19歲女兒賣韭菜盒 父：讀大專花錢又耽誤4年

2018-03-15 13:16聯合新聞網 綜合報導

大陸江蘇的趙爸爸認為，念專科沒什麼用，不但花錢又白白耽誤4年，不如早點開始做生意...
大陸江蘇的趙爸爸認為，念專科沒什麼用，不但花錢又白白耽誤4年，不如早點開始做生意，因此每天都帶著19歲的女兒出外擺攤賣韭菜盒，引發大陸網友熱議。圖截自梨視頻
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近年來，「唯有讀書高」的觀念逐漸式微，有些人不再認為讀書才是唯一出路。大陸江蘇一位爸爸就帶著今年19歲的女兒擺攤賣韭菜盒，被問到女兒為什麼沒有繼續升學，那位爸爸表示，女兒沒有考上本科（即普通大學），而念專科既花錢又耽誤時間，不如和他一起做生意。

根據《梨視頻》的報導，大陸江蘇的19歲少女小趙，每天都會跟著爸爸四處擺攤賣韭菜盒。高中畢業的她並沒有繼續升學，對此，她的爸爸受訪時表示，因為小趙高考時並未考取本科，如果讓她去念專科，也只是白白浪費時間，不如早點出社會就業，「人家大學本科生、研究生出來都沒人用，4年花了10幾萬（約新台幣50萬），時間也耽誤了」。趙爸爸還說，等韭菜盒的生意擴大，想替小趙開間分店。

此影片發布之後，引發大陸網友的熱議，很多人認為趙爸爸的目光太短淺，因為念書不只是吸收知識，還有助於開闊眼界，「念大學學的不光是知識，更多的是思維和認知」、「讀書是讓你以後的路變寬、選擇的機會更多，父親的做法相當於直接把她路斷了」、「有沒有用不能一概而論，還是尊重一下女兒的意見吧」。

但也有不少網友認同趙爸爸的看法，「本科都學不到東西，別說專科了」、「好好做或許比大學生賺得更多，讀書不是唯一出路」、「大專都是主打培養各行各業的技術人才，這也是一門手藝」。

19歲的小趙每天都跟著爸爸出外擺攤賣韭菜盒。圖截自梨視頻
19歲的小趙每天都跟著爸爸出外擺攤賣韭菜盒。圖截自梨視頻
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