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陸復興號高鐵下月開跑 北京到杭州全程不到4個半小時

2018-03-15 09:41聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

大陸「復興號」高鐵停靠在杭州東站。擷取自維基百科
大陸「復興號」高鐵停靠在杭州東站。擷取自維基百科
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4月10日起，大陸全國鐵路將進行時刻表調整。最高時速350公里的大陸「復興號」高鐵，將由現有的7列增加到15列。其中北京南站至杭州東站間啟用三列「復興號」高鐵。未來坐著最新的「復興號」高鐵，從杭州到北京最快只需4小時23分。

錢江晚報報導，目前從杭州到北京，最快的一班高鐵需要5小時2分才能跑完。未來「復興號」啟用後，北京到杭州間的時空距離將壓縮半小時。從4月10日起，北京南站與杭州南站間互開的G19/G20、G31/G32、G39/G40等六班高鐵列車，將使用「復興號」高鐵，並將按照「「復興號」」最高時速350公里運行。

其中，杭州東站至北京南站的G20次高鐵，採用「復興號」CR400BF列車，全列分成二等座、一等座和商務座，可搭載1,152名旅客。這班列車早上7點48分從杭州東站發車，沿途停靠湖州站、南京南站、濟南西站等車站後，於中午12點20分到達北京南站，全程4小時32分。

另外，鐵路部門將首次開行晚間的京杭高鐵。G40次列車採用「復興號」CR400AF列車，每天晚間19點從杭州東站發車後，沿途僅停靠南京南站，便直達北京南站，全程僅需4小時23分，是杭州至北京間最快的高鐵。

而時刻表改點後，高鐵票價也暫時不變。目前這三列杭州至北京的「復興號」高鐵車票，已經在網路上開賣，北京到杭州間的二等座票價依舊是人民幣538.5元（約新台幣2,530元），一等座也仍是人民幣907元（約新台幣4,265元）。

「復興號」高鐵是大陸標準高鐵列車的中文命名之一。「復興號」由中國鐵路總公司帶頭研製、具有完全的智慧財產權、是一款達到世界先進水準的高鐵列車組。

高鐵北京列車

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