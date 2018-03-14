短評：指定提問和白眼女 談兩會特殊現象

2018-03-14 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



一場央視現場直播的北京兩會提問畫面，引發大陸網友瘋狂KUSO，白眼女記者不僅使兩會的「主旋律」（修憲與機構改革）失焦，更使中共兩會特殊的問答現象赤裸裸地攤在世人面前。假提問、假回答，不提問但擠第一排，找名人合影等特殊現象，往往讓第一次跑兩會的海內外媒體咋舌。

中共全國人大政協兩會，每年將中共高官和各省領導齊聚一堂，是難得的政治熱季，往往吸引幾千位記者採訪。記者常常要天未亮就在天安門廣場排隊、接受無數次地安檢、只能在封鎖線內等待採訪、電訊時有時無，這些都是「基本備配」。網上遞送採訪邀約單，全數被打槍退回，也是年復一年重複發生。

這當然是中共官員政治秀的重要時刻。為了讓更多部長有更多展現「風采」的機會，官方似乎貼心地安排了「部長通道」發聲，然而每位部長數分鐘的發言內容，都是事先精心挑選的題目。日前紅衣女記者遭白眼，這與秀自己、採訪不聚焦、擅自衍伸延長有關，在長達四十五秒的提問，她標準的廣播腔，恐怕只會讓人記得她不斷點頭和上抬的下巴。

由主持人事先安排好的提問方式，也讓現場苦等數小時的記者，只能默默接受，並報導被安排好的問答內容。

兩會也是展現媒體設備和記者「魅力」的現場。去年兩會光明網派出「鋼鐵俠」用十二個直播機器為十六個平台提供全景和VR直播，今年則有女記者戴著谷歌眼鏡在現場轉播。當然，還有開幕、大會都會出現數以百計著紅衣套裝女記者，期待自己就是大陸媒體熱烈報導的兩會現象。

還有一種記者，每次部長記者會，都提早到會場，頂著濃妝鮮豔套裝，擠占第一排座位。她們從不發問，也不舉手，只在位子上靜靜地向部長微笑。應該說是對鏡頭微笑，她們知道，央視直播的鏡頭一定會掃到。

前年一名澳洲新快報記者過分誇張的提問表現，被民眾記住並引發業界爭議。他先要求和一位接近主席台的記者共坐一把椅子被拒後，說「得不到提問的機會，老闆就不發我薪水！你們還太嫩，怎麼能這樣對待前輩？」後來繼續大聲喊前人大發言人傅瑩的名字，獲得提問機會後，卻先來一段冗長開場白，並且指揮攝影師把鏡頭對準他，最後幾秒才提出問題。讓現場記者見識到「強迫中獎」的威力。

當然，還有一些「特殊的西方媒體」。三年前，一名金髮碧眼的澳洲「凱歌廣播電台」記者，三度獲得部長記者會提問權，令人側目。但澳洲媒體卻沒人聽過這家電台的名字，原來它是大陸中國國際廣播電台買下的澳媒。今年則有「中阿衛視」、「迪拜衛視」。假外媒、自己人，受到格外青睞，也受到爭議。