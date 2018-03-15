貴州安順「龍字田」

2018-03-15 02:19 聯合報 中新社



貴州省安順市龍宮漩塘景區田野間巨大的繁體「龍」字清晰可見，吸引民眾和遊客踏青遊玩。2017年8月28日「龍字田」獲世界紀錄認證機構(WRCA)認證授牌為「世界最大的植物漢字景觀」。