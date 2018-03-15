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「發展機會大」 首批學生東莞實習

2018-03-15 02:19聯合報 樊德平／東莞報導

粵台學院院長陳偉（左三）到億得與首批實習學生座談。 樊德平／攝影
粵台學院院長陳偉（左三）到億得與首批實習學生座談。 樊德平／攝影
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「台灣年輕人普遍小確幸，就業機會不多，升遷管道也有限。」五名朝陽科技大學學生年後來到東莞台企億得電器展開半年實習生活，談起當初決定來大陸實習，最主要原因在於「發展機會大」，而且聽聞大陸年輕人普遍有「狼性」，很有想法很敢衝，便想趁機會到大陸看看。

他們是東莞虎門台商會17家台企與東莞理工學院粵台產業科技學院產學合作計畫，首批到東莞實習的學生，包括何星彥、滕士洋、黃郁珊、陳語涵和林岳，目前均是朝陽科大企管系大四學生。

粵台學院院長陳偉、副書記王玉、辦公室主任張世邦、教務辦副主任陳尚彥等一行13日到億得，看望這批台灣實習生。陳偉強調，學院承接台灣大學生到東莞實習，一定會協助學生在莞學習與生活的各方面問題，學院也是同學們的母校，同學可以利用空閒的時間多跟學院老師學生交流，並在實習期間，從實踐鍛鍊中不斷總結與思考，高品質完成實習任務。

陳偉介紹，粵台學院2015年成立，是廣東首家由台灣老師承擔教學工作的學院，並與台灣12所大學結成姊妹校，「我們每年都會有學生到台灣去學習，也希望有台灣的學生過來，相互交流，」陳偉說，很多台企都希望可以招募台灣的學生，成為企業的中堅力量，除了首批五名學生，這學期陸續還會有其他學生過來，目前各校尚在統計人數。

億得電器管理部經理杜信翰表示，公司各個部門都為學生準備了培訓課程，從上周開始，學生先到生產線學習，從基礎了解產品的源頭，包括材料、製程等，之後會再依學生所長分發部門。由於五名皆是企管系學生，億得電器董事長、虎門台商會會長蕭銘任更特別交代，希望定期收到他們的觀察和學習報告，從他們的角度來檢視公司的運營狀況。

學生林岳和何星彥都表示，自己對採購最有興趣，因為可以從上游了解公司整體資源，學生陳語涵則說自己最想分到業務部門，一是她很喜歡億得的香氛產品，二是她認為提高銷售，是帶動公司利潤的主要方式，希望可以加入挑戰。

他們表示，到東莞前對食、住等生活方面比較擔心，但億得特別為他們重新整理了員工宿舍，空間乾淨舒適，吃飯在幹部餐廳，口味也很合適，周末假日其他台幹還會帶他們出去走走，「感覺比在台灣實習還幸福。」

實習台商小確幸

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