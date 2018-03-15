幼兒學環保 廢棄物製作教具

2018-03-15 02:19 聯合報 中新社



安徽省合肥市凱旋門幼兒園開設低碳環保理念的手工製作課程，孩子們在老師的帶領下，利用身邊的各類廢棄物製作教具、玩具，培養勤儉節約和低碳環保的觀念。