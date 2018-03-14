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燃油對沖虧損影響 國泰航空2017年虧47.5億元

2018-03-14 16:18聯合報 記者林宸誼╱即時報導

國泰航空14日公布2017年業績，去年業績虧損擴大1.2倍，虧台幣47.5億元。...
國泰航空14日公布2017年業績，去年業績虧損擴大1.2倍，虧台幣47.5億元。圖／取自香港01經濟
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國泰航空14日公布2017年業績，受到巨額燃油對沖虧損影響，去年業績虧損擴大1.2倍，虧港幣12.59億元（新台幣47.5億元）。

國泰航空2017年營收為港幣972.84億元，年增4.9%。14日收盤價港幣13.84元，漲幅0.43%。

香港01經濟報導，燃油是航空公司最大營運開支，但國際油價經常大幅波動，為穩定成本，航空公司會根據對未來油價走勢預測，簽訂對沖合約，鎖定來年、甚至幾年後的油價，本質上是一項買保險的工具，目的是利用對沖管理油價上漲的風險，從而控制燃油成本，避免油價飆升讓成本大幅攀升。

根據財報，去年國泰航空燃油對沖虧損逾港幣63.7億元，減少24%，但由於平均飛機燃油價格上升23%以及耗油量增加，導致燃油開支增加，整體燃油成本為港幣311.1億元，上升逾11%，燃油仍然是最大成本，佔總營業成本約三成。

香港信報報導，太古集團主席史樂山表示，燃油成本增加導致營業成本上升，對業績構成不利影響，但燃油對沖虧損正在減少。

史樂山並提到，今年首要工作是實行企業轉型計劃，改變集團工作方針，以便更有效控制成本，進一步加強客運業務，集團期望乘客收益率下跌情況，隨著全球經濟情況改善而放緩，從而利多客運業務，並對貨運業務前景感樂觀。

香港01經濟報導，統計近四年，燃油對沖已讓國泰虧損港幣242億元。不過好消息是對沖合約將於明年大幅減少至約18%，對沖價格約為每桶80美元，雖然未知到時油價走勢如何，但如果油價保持現時水平，虧損將大幅減少。

油價國泰航空香港

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