呵護「小獨角獸」浦東張江設海關科創辦

2018-03-14 02:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海海關13日宣布，在浦東張江設立海關駐科創中心辦事處，面向上海所有科創主體提供「一站式」海關監管服務。據了解，這是全國海關系統首個科創促進服務機構。

中新社報導，上海海關此次面向科創企業一攬子推出設立專門機構、實行專人服務、創新個性化監管、提供全方位支持一共4大類12條舉措，上海近萬家科創企業將從中受益，而生物醫藥、集成電路、人工智能等產業的潛在「獨角獸」企業將成為最大受益者。

上海海關副關長譚武表示，海關科創辦將對科創企業進行集約式服務和支持，企業前來辦理相關業務「最多跑一次」。

上海海關科創辦成立後，將對科創重點企業實施海關協調員管理制度，對國家重點項目和重點機構實施海關專人專崗服務；面向中小微科創企業實行海關專人輔導，提供針對性的政策咨詢、業務輔導，協調解決企業在辦理海關事務中遇到的問題，為科創「孵化器」加溫，呵護小「獨角獸」們快速成長。

在海關監管舉措方面，海關從企業需求出發，根據科創企業進口貨物的特點，在個性化監管上積極創新。在減免稅、自主知識產權保護以及科創人才進出境通關等科創企業較為關心的問題方面，上海海關也相應推出了多條支持舉措。

上海浦東新區副區長、上海自貿區管委會副主任王靖表示，首個海關科創促進服務機構選擇在張江設立，有望為浦東及上海的科創發展營造有利的環境。