親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
習近平修憲延任
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

呵護「小獨角獸」浦東張江設海關科創辦

2018-03-14 02:28聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海海關13日宣布，在浦東張江設立海關駐科創中心辦事處，面向上海所有科創主體提供「一站式」海關監管服務。據了解，這是全國海關系統首個科創促進服務機構。

中新社報導，上海海關此次面向科創企業一攬子推出設立專門機構、實行專人服務、創新個性化監管、提供全方位支持一共4大類12條舉措，上海近萬家科創企業將從中受益，而生物醫藥、集成電路、人工智能等產業的潛在「獨角獸」企業將成為最大受益者。

上海海關副關長譚武表示，海關科創辦將對科創企業進行集約式服務和支持，企業前來辦理相關業務「最多跑一次」。

上海海關科創辦成立後，將對科創重點企業實施海關協調員管理制度，對國家重點項目和重點機構實施海關專人專崗服務；面向中小微科創企業實行海關專人輔導，提供針對性的政策咨詢、業務輔導，協調解決企業在辦理海關事務中遇到的問題，為科創「孵化器」加溫，呵護小「獨角獸」們快速成長。

在海關監管舉措方面，海關從企業需求出發，根據科創企業進口貨物的特點，在個性化監管上積極創新。在減免稅、自主知識產權保護以及科創人才進出境通關等科創企業較為關心的問題方面，上海海關也相應推出了多條支持舉措。

上海浦東新區副區長、上海自貿區管委會副主任王靖表示，首個海關科創促進服務機構選擇在張江設立，有望為浦東及上海的科創發展營造有利的環境。

海關上海自貿區

相關新聞

貴州喀斯特岩溶 生態建設

2018-03-14 02:28

上海公園春櫻嬌媚 吸引市民拍攝

2018-03-14 02:28

貴州畢節 台胞到景區免門票

2018-03-14 02:28

春耕時節 田間一派繁忙

2018-03-14 02:28

民航旅客 逾6千萬

2018-03-14 02:28

春運 鐵路 共運輸3.8億人次

2018-03-14 02:28

兩會翻同業白眼的女記者 傳被召回＋吊銷記者證

2018-03-13 18:21

陸空汙改善 專家稱北京民眾可多活3年

2018-03-13 17:58

影／從小養大的老虎突然發狂！陸馴獸師被活活咬死

2018-03-13 16:50

影／不滿同業「氣質姐」問題超長 女記者翻白眼爆紅

2018-03-13 15:31

湖北男大生為爸媽做早餐30天不重樣 網友喊「想嫁」

2018-03-13 14:24

整治破牆開店 海納百川的上海漸失滋味

2018-03-13 10:36

創新高 長三角鐵路 春運7千萬人

2018-03-13 02:47

四川三月天 油菜花黃 李花白

2018-03-13 02:47

招聘高校畢業生 大中城市啟動

2018-03-13 02:47

東莞再蓋3濕地公園 嚴管汙水

2018-03-13 02:47

昆明花牌情緣「粉紅大道」

2018-03-13 02:47

雲南自然保護區 鶴舞高原

2018-03-13 02:47

大陸支付寶趴趴走 政協委員卻呼籲「勿用網上人臉辨識」

2018-03-13 00:17

胡錦濤之子胡海峰：企業註冊至開工，只跑一扇門

2018-03-13 00:13

陸人大代表方丈明海建議 2035年淘汰活熊取膽產業

2018-03-12 23:56

陸31省政府工作報告 這個詞出現高達1322次

2018-03-12 21:06

「人指甲入藥 」引熱議 陸專家：唐代就有記載

2018-03-12 19:05

怕他看不到！成都女孩和病重爺拍婚紗

2018-03-12 16:18

不只會念書！近一成浙大女學生 下課上酒吧

2018-03-12 16:17

晚婚趨勢明顯 初婚延30歲後

2018-03-12 16:16

領帶變手袋 縫紉媽媽幫補家計

2018-03-12 16:16

蛋殼作畫 上海老人畫盡三千京劇臉譜

2018-03-12 16:01

秦代「高速公路」 將開放「共享」旅遊

2018-03-12 15:54

太原 女性專場招聘會

2018-03-12 01:23

長編組復興號 量產前「考試」

2018-03-12 01:23

法院「互聯網+」 打官司不用跑

2018-03-12 01:23

大陸漸晚婚 初婚大多30歲後

2018-03-12 01:23

雲南五出境鐵路網 建設順利

2018-03-12 01:23

迪士尼 春遊新體驗

2018-03-12 01:23

瓊州海峽 航運時間減半

2018-03-12 01:23

女士優先車廂 深圳地鐵全網開通

2018-03-12 01:23

江西烏江鎮 楓坪油菜花盛開

2018-03-12 01:23

閩台陳靖姑民俗文化旅遊節

2018-03-12 01:23
看更多

熱門文章

兩會翻同業白眼的女記者 傳被召回＋吊銷記者證

2018-03-13 18:21

影／不滿同業「氣質姐」問題超長 女記者翻白眼爆紅

2018-03-13 15:31

上完床發現「男人有愛滋」 她崩潰：為何要找我！

2018-03-13 22:30

村民撿「小狗」回家還抱著睡 被發現是黑熊後遭沒收

2018-03-13 12:51

中國崛起 分析：西方一直神助攻

2018-03-13 17:55

北京開出先端職缺 年薪2300萬卻找不到人

2018-03-13 11:30

影／從小養大的老虎突然發狂！陸馴獸師被活活咬死

2018-03-13 16:50

湖北男大生為爸媽做早餐30天不重樣 網友喊「想嫁」

2018-03-13 14:24

陸國務院機構改革方案出爐 正部級組織大精簡

2018-03-13 10:12

陸對台工作異動？傳港澳、對台小組合併 習近平親自督軍

2018-03-14 00:35

再看一眼 這些即將消失的大陸國務院機構門牌

2018-03-13 17:33

習近平似強勢集權 美學者反向思考

2018-03-13 12:31

殲20秀起飛急轉拉升 似否認動力不足

2018-03-13 13:34

整治破牆開店 海納百川的上海漸失滋味

2018-03-13 10:36

《兩會觀察》尖銳問、輕巧答 我們不一樣

2018-03-13 12:59

李義虎：美實施「台旅法」嚴重衝擊中美政治關係

2018-03-13 11:17

中共組建「退役軍人事務部」解決待遇及轉業問題

2018-03-13 10:47

中國修憲延任 歐媒：政治動盪權力鬥爭可能升高

2018-03-13 09:13

政協會議上 汪洋幽默自爆「屁股決定腦袋」

2018-03-13 14:59

銀監保監整併，組建中國銀行保險監督管理委員會

2018-03-13 09:56

為何合併銀監會、保監會 卻沒證監會？陸前財長這樣說

2018-03-13 19:51

陸空汙改善 專家稱北京民眾可多活3年

2018-03-13 17:58

修憲期敏感？微信取消新註冊帳號留言功能

2018-03-13 11:59

中國國台辦港澳辦是否合併 仍有變數

2018-03-13 15:01

中國國務院調整機構 新設退役軍人部受矚目

2018-03-13 14:10

陸國務院機構改革 國台辦港澳辦未調整

2018-03-13 10:35

陸監察委員12調查手段 可留置嫌疑犯達6個月

2018-03-13 13:48

中國國務院機構改革 台辦港澳辦未調整

2018-03-13 10:11

【即時短評】陸銀監保監整併 協同監管控系統風險

2018-03-13 12:11

美國開打貿易戰 陸官媒批結果只會損人害己

2018-03-13 16:26

港立法會補選…姚松炎策略失誤 范國威流失本土票

2018-03-13 14:32

中國一帶一路主導 歐洲多國拒絕背書

2018-03-13 18:02

共享單車ofo小完成融資8.66億美元創業界紀錄

2018-03-13 21:31

豆粉做肉鬆麵包 上海85度C遭開罰

2018-03-13 16:39

閩江學院寄信招攬台學者 或為升格大學

2018-03-13 20:03

建制：拉布不得人心 姚松炎被選民二度DQ

2018-03-13 14:20

港立法會補選 學者：遊戲規則變了，政治議題不再穩贏

2018-03-13 14:16

大陸國務院機構改革 國台辦、港澳辦不動

2018-03-13 13:35

陸31項惠台政策 王令麟：台灣產業將得到更大市場

2018-03-13 11:06

影／香港立會補選 泛民為敗北鞠躬致歉

2018-03-13 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top