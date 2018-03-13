胡錦濤之子胡海峰：企業註冊至開工，只跑一扇門

2018-03-13 00:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸前總書記胡錦濤之子、浙江嘉興市長胡海峰表示，要深入推進「互聯網+政務服務」，使更多事項在網上辦理，必須到現場辦的也要力爭做到企業註冊至開工建設「最多跑一次」「只進一扇門」、「最多跑一次」。

胡海峰十二日在北京全國兩會上表示，「最多跑一次」改革是浙江省的統一部署，正在浙江省如火如荼推進。各地凡是有好的做法和經驗，會立即在全省進行總結和提煉，推廣應用。即使比別人先走一步，其他地方也很快就能齊步跟上了。

他表示，一年多以來，「最多跑一次」改革取得很大的成績。但改革不是一蹴而就，不可迴避會遇到很多難點、堵點，一開始甚至有人表示懷疑。可以說，既有點讚者，也有質疑者，更多是期待者。改革進行到現在，接下來都是硬骨頭、涉險灘，更需要有勇氣和定力。

嘉興「最多跑一次」改革取得的成效，胡海峰說，只有做到「只進一扇門」，才有可能「最多跑一次」。這就要求我們對審批事項和流程進行整合，做到「一窗受理，集成服務」。而要做到一窗受理，就需要打破部門的邊界。

舉一個例子，民眾辦理不動產交易登記，改革前必須要走完交易、繳稅、登記三個環節，往返跑住建、地稅、國土三個部門五個窗口，要跑八次。現在通過改革，不僅做到了「最多跑一次」，而且是一小時「立等可取」，現場即辦。

此外，實現「最多跑一次」改革還需要強有力的信息化手段作為保障支撐。打通原本條線分割的信息系統，實現數據共享互認，讓數據多跑路，群眾少跑腿。

對於浙江投資項目審批手續多、周期長，是企業反映較多的問題，胡海峰表示，嘉興通過流程再造、效能提升，將企業投資項目審批時間最快壓縮至五十天以內。目前完成的審批項目中，最快的實現了卅五天辦完，這在過去是不敢想像的。當然，這也需要企業的密切配合，相關準備工作盡可能非常充分、各方面條件基本具備。

企業投資項目審批是一個非常複雜的過程，涉及到能評、環評、安評等多個環節，有的還相互牽制，所以就需要幾個部門坐在一起，聯審聯辦。

接下來，嘉興的目標是，從過去的企業註冊至開工建設「最多跑一次」，延續至竣工驗收、覆核驗收「最多跑一次」，把業務鏈再進一步拉長。