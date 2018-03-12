陸人大代表方丈明海建議 2035年淘汰活熊取膽產業

2018-03-12 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



澎湃新聞報導，大陸今年全國兩會，來自河北代表團的全國人大代表、河北省佛教協會會長、河北趙縣柏林禪寺方丈明海法師向全國人大一次會議提交建議，呼籲大陸2020年停止養熊黑熊業，爭取2035年全面淘汰「活熊取膽」此一殘忍產業。

大陸迄今依然還有 「活熊取膽」產業，最知名的莫過於「福建歸真堂藥業股份有限公司」。歸真堂2012年一度準備在大陸申請上市，不過在輿論與動物保護組織一片撻伐聲中，IPO申請最終被終止審查。包括歸真堂在內，大陸仍有不少業者持續透過「活熊取膽」牟利。

澎湃新聞報導，釋明海法師此次提出的《關於在2022年前全面停止養熊業的建議》稱，中國的「活熊取膽」技術是從國外引入，其殘忍利用動物的方式從開始就飽受各界質疑。2006年中國野生動物主管部門曾表示不再新批養熊場，但圈養黑熊的數量卻持續增長，違規養殖和熊膽濫用的現象至今依然存在。

《建議》認為，首先熊膽的功效被虛假誇大。傳統醫藥認為熊膽具有「清熱」、「明目」、「殺蟲」等作用，但歷史上中藥對熊膽的使用並不普遍，包括：《黃帝內經》、《傷寒論》、《金匱要略》、《溫病條辨》等中醫四大典籍均未將熊膽收入組方。熊膽被大量使用的歷史實際上只有近30多年，但其功效卻常被商業機構毫無根據地誇大。

其次，熊膽的有效成分可以人工合成。研究顯示，熊去氧膽酸等膽酸類物質是熊膽的主要活性物質，使用化學和生物方法都可以成功進行人工製備，且人工合成品純度更高，品質更穩定。「完全沒有必要繼續活熊取膽，養熊業應早日退出歷史舞台。」

此外，《建議》還認為，養熊業無法保護野生黑熊、養熊業影響中國的國際形象。

《建議》稱，其他國家淘汰養熊業的經驗可供參考。韓國和越南正在積極淘汰養熊業。2017年韓國政府為所有圈養黑熊實施了絕育手術，意味在不久的將來，韓國將徹底退出養熊業；越南2005年就宣部禁止活熊取膽，最近宣部把餘下的1,000頭黑熊轉移至救護中心，徹底結束養熊業。

因此，明海法師提出七點建議：一、研究和制定行業轉型措施，積極穩妥地推動養熊業全面退出。二、2020年前建立養殖黑熊資料庫，對養殖個體進行晶片標記，以便跟蹤、監測和管理養殖黑熊的數量及流向，防止野生黑熊非法流入養殖機構。

三、2020年宣部停止養熊黑熊的繁殖，遏制人工種群持續增長的勢頭。四、2022年推出養熊業退出時間表，爭取到2035年全面淘汰活熊取膽產業。五、加大人工合成熊膽研究成果轉化力度，加快人工合成熊膽製品審批速度。

六、與CITES等國際公約接軌，提升亞洲黑熊的國內保護級別。七、在政府政策引導下，鼓勵企業和民間組織積極參與養熊企業的轉型和退出。

釋明海法師1968年出生，祖籍湖北潛江，1991年畢業於北京大學哲學系。1990年於北京廣濟寺結識大陸禪宗大師淨慧上人，從此歸心佛門。1992年9月於河北省趙縣柏林禪寺淨慧上人座下披剃出家，1993年於洛陽白馬寺受具足戒。