東莞再蓋3濕地公園 嚴管汙水

2018-03-13 02:47 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



為建設美麗東莞，東莞市林業局透露，2020年前將建25個濕地公園，其中銀山濕地公園（謝崗）、銀瓶湖濕地公園（謝崗）、東清湖濕地公園（企石）已納入政府投資建設專案計畫，計畫2018年動工。

這些規畫中的濕地公園建成後，除在濕地保育、生態修復發揮作用，也將成為市民休閒觀光、科普學習的絕佳去處。

澎湃新聞報導，目前東莞已在麻湧、沙田、萬江等11個鎮街（園區）建16個濕地公園，總面積達1665公頃，數量和面積位居珠三角首位。其中麻湧華陽湖濕地公園被列為國家濕地公園（試點），東莞生態園濕地是珠三角唯一一家國家城市濕地公園。

2018年東莞市政府工作報告中，加快建設「美麗東莞」的表述引起各方熱議。報告提出，要用好山水資源，進一步彰顯「一半山水一半城，城市就在山水間」的城市特色，而這一目標的實現，與濕地的保護和建設密切相關。

為扶持和推動市內濕地公園發展，東莞還推出「東莞市濕地公園建設財政補助實施方案」，對列入市財政補助範圍的濕地公園建設項目，市財政按每公頃50.5萬元人民幣的標準，補助濕地公園建設。

此外，東莞還開展河口濕地工程促汙水治理。除了景觀上「林水相依」，東莞市還充分發揮濕地的淨化作用，將濕地建設與全市水汙染整治工作相結合，開展河口濕地工程，促進國考斷面水質達標。

位於常平鎮山水路與環常南路交接的袁山貝江心洲，地處三條水道交匯處，沿途分布有多處工業園區及居民區，水質呈劣V類。東莞計畫在此處打造一處新的人工濕地，周邊廢水經過初步收集處理後，再引入濕地進行自然淨化，實現汙水變清流。