四川三月天 油菜花黃 李花白

2018-03-13 02:47 聯合報 新華社



初春3月的四川大地美不勝收，成都邛崍市冉義鎮油菜花黃澄澄、重慶市北碚區澄江鎮上馬臺村2000餘畝李子花競相綻放、還有綠油油的麥地，形成一幅幅甜美的鄉村畫卷。

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