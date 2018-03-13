招聘高校畢業生 大中城市啟動

2018-03-13 02:47 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸人力資源和社會保障部指出，人社部將在3月12日至5月20日舉辦「第五屆大中城市聯合招聘高校畢業生春季專場活動」，通過整合大陸全國31個省市區及新疆生產建設兵團共計234個地市級以上公共就業人才服務機構參加，依靠高校畢業生精準招聘平台，展開線上線下精準對接，做好今年高校畢業生就業工作。

新華社報導，人社部有關負責人指出，這次活動主要有四項內容：一是舉辦網路招聘大會，依託中國國家人才網「高校畢業生精準招聘平台」，為全國的用人單位和求職畢業生提供對接服務；二是在部分高校比較集中、畢業生數量較多、跨區域就業需求較大的城市設立巡迴招聘點，共舉辦30場綜合性及行業性跨區域巡迴招聘會；三是各參會省區市在當地舉辦高校畢業生專場招聘會；四是配套開展多種形式的政策宣傳和就業創業服務活動。

負責人指出，招聘工作涉及製造業、網際網路、人工智慧、進出口、網路遊戲、計算機、通信、文化傳播等行業，各地將辦不少於600場招聘會。

為滿足高校畢業生跨區域就業和用人單位跨區域攬才的需要，將在北京、江蘇、江西、河南、湖南、重慶、甘肅、新疆等13個站點舉辦20場跨區域巡迴招聘會，有色金屬工業人才中心將在10所高校舉辦工礦與製造業專場巡迴招聘會。