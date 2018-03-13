創新高 長三角鐵路 春運7千萬人

2018-03-13 02:47 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



40天的2018年大陸春運昨天最後一天，昆明火車站仍見大批旅客。 中新社 分享 facebook 40天的2018年春運12日畫下句點。中國鐵路上海局集團有限公司統計，長三角鐵路今年春運發送旅客超過7000萬人，增運逾350萬人，增幅5%以上，客發量創下歷年春運之最。

中新網報導，今年春運，長三角鐵路客流火爆、流向集中、高位運行趨於常態化，運輸安全穩定有序，日均發送旅客176.9萬人，客發量占全大陸鐵路的五分之一。年節前，客流集中在滬寧杭地區，年節後集中在合肥、阜陽和徐州等地區。客流主要集中在京滬、徐蘭、滬昆、杭深、寧蓉等高鐵客專和京九、隴海、滬昆等普速線等幹線，務工流、學生流、探親流、商務流和旅遊流交織疊加。

今年春運，長三角鐵路運力創歷年之最，高鐵成為主力軍。近10年來，長三角鐵路建設持續發力，形成全中國大陸最為密集完善的高鐵網。隨著合寧、合武、滬寧、京滬、滬杭、寧杭、杭甬、合福、鄭西等新線相繼開通運營，上海虹橋、南京南、杭州東、合肥南等一大批現代化高鐵客站建成投入使用，為區域經濟發展搭建新動脈。

上海局集團公司在今年春運期間，採取「高鐵+普速」的運輸方式，增開客車、擴大列車編組、動車組重聯運行、延長售票營業時間等措施。節前15天，長三角鐵路發送旅客2701.2萬人，比去年同期增運65.4萬人；節後25天，發送旅客突破4300萬人，增運超過280萬人，增幅7%以上。其中，3月3日，上海局集團有限公司發送旅客221.9萬人，年增幅23%，創春運歷史最高紀錄；節後，阜陽站春運客流呈現遞增的趨勢，50%的旅客前往合肥、淮南等地換乘高鐵。

春運期間，上海局集團公司互聯網、手機購票占80%以上，實現互聯網、車站售票視窗和自助售票機「掃碼支付」全覆蓋，在列車補票方面實現微信「掃碼支付」功能；優化自助售票機系統功能，實現自助售票機發售全大陸各地車票功能。