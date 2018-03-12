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兩岸微流行／手指舞 全民運動

2018-03-12 00:34聯合報 許依晨

大陸許多藝人在個人微博轉發手指舞動作分解教學。 圖／翻攝自人民日報「中國很讚」影...
大陸許多藝人在個人微博轉發手指舞動作分解教學。 圖／翻攝自人民日報「中國很讚」影片
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大陸全國兩會期間，黨媒人民日報在微博發起「中國很讚，手指舞挑戰」。大陸當紅女明星楊冪等眾多藝人都在個人微博轉發手指舞動作分解教學，「手指舞」成當下最火紅的全民運動。

楊冪手指舞動作分解教學

這個人民日報新媒體發起的「中國很讚，手指舞挑戰」短影音，影片配樂輕快，幾名年輕人不停轉動手指頭，比畫出愛心、讚等各種簡易明瞭的手勢，影片一發布，隨即引發民眾好奇。

為鼓勵民眾轉發影片，主辦單位祭出有機會獲得智慧型手機以及液晶電視等獎項外，許多當紅明星楊冪、劉濤、李晨等人，都各自拍上一段分解動作短片，娛樂圈掀起一股手指舞接力風潮。

有了藝人作為號召後，許多民眾紛紛上傳影片加入手指舞挑戰，就連醫護人員也以醫院為背景，大跳手指舞，一時間，這套手指舞在微博上「刷屏」，人人自拍影片表示要「為中國點讚」。

這首「中國很讚」歌詞，圍繞在中國大陸近年來的「新四大發明」上，也就是高鐵、支付寶、共享單車及簡稱「網購」的網上購物，歌詞形容「為共享交通的方便，便捷支付看不到錢，坐上高鐵我去外邊，你在家等快遞出現，有雞湯也有吐槽點都點讚，只要我手機有電」，將新時代四大發明的應用型態寫進歌詞。

楊冪微博

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