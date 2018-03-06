陸外交人事洗牌 馬朝旭接替劉結一任常駐聯合國代表

2018-03-06 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸國家主席習近平根據中國人民代表大會常務委員會的決定，任命馬朝旭為中國常駐聯合國代表、特命全權大使。

新華社報導，習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定任免駐外大使，免去馬朝旭的中華人民共和國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表、特命全權大使職務，免去劉結一的中華人民共和國常駐聯合國代表、特命全權大使職務，任命馬朝旭為中華人民共和國常駐聯合國代表、特命全權大使。

2017年10月，大陸國務院任免國家工作人員，任命劉結一為中共中央台辦、國務院台辦第一副主任。

根據公開簡歷，馬朝旭為1963年生，黑龍江省人，博士研究生畢業，曾任中國駐澳洲大使。

報導指出，這並不是馬朝旭首次在聯合國工作。早在1990年，他就是當時中國常駐聯合國代表團的一員，在此工作過若干年。談到自己再次回到聯合國總部工作的感受，馬朝旭用了四個字「今非昔比」形容。

他說，今非昔比，因為他第一次常駐聯合國工作是90年代初期，同那時相比，當今的國際格局和國際力量對比已經發生重大變化，中國自身的綜合國力、國際上的地位和作用也發生了重大的變化。他表示，今天中國已經日益走近國際舞台的中央。