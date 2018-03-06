親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陸全國兩會開幕
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸外交人事洗牌 馬朝旭接替劉結一任常駐聯合國代表

2018-03-06 20:08聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸國家主席習近平根據中國人民代表大會常務委員會的決定，任命馬朝旭為中國常駐聯合國代表、特命全權大使。

新華社報導，習近平根據全國人民代表大會常務委員會的決定任免駐外大使，免去馬朝旭的中華人民共和國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表、特命全權大使職務，免去劉結一的中華人民共和國常駐聯合國代表、特命全權大使職務，任命馬朝旭為中華人民共和國常駐聯合國代表、特命全權大使。

2017年10月，大陸國務院任免國家工作人員，任命劉結一為中共中央台辦、國務院台辦第一副主任。

根據公開簡歷，馬朝旭為1963年生，黑龍江省人，博士研究生畢業，曾任中國駐澳洲大使。

報導指出，這並不是馬朝旭首次在聯合國工作。早在1990年，他就是當時中國常駐聯合國代表團的一員，在此工作過若干年。談到自己再次回到聯合國總部工作的感受，馬朝旭用了四個字「今非昔比」形容。

他說，今非昔比，因為他第一次常駐聯合國工作是90年代初期，同那時相比，當今的國際格局和國際力量對比已經發生重大變化，中國自身的綜合國力、國際上的地位和作用也發生了重大的變化。他表示，今天中國已經日益走近國際舞台的中央。

他指出，聯合國是最具普遍性、代表性、權威性的政府間國際組織，是中國參與全球治理、推動構建人類命運共同體的主要平台。馬朝旭強調，中國作為安理會常任理事國和負責任大國，將堅定維護聯合國權威和地位，支持聯合國發揮積極作用。

陸外交人事洗牌 馬朝旭接替劉結一任常駐聯合國代表。圖／取自北京新浪網
陸外交人事洗牌 馬朝旭接替劉結一任常駐聯合國代表。圖／取自北京新浪網
分享

聯合國習近平國務院
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

中國相親節目在國外爆紅 原因居然是...

2018-03-06 15:38

武漢招「公廁管理」 沒大學學歷免談

2018-03-06 19:04

廣深港高鐵癱瘓 困萬客8小時

2018-03-06 17:54

北京開會訪民苦 全天遭監視行動受限

2018-03-06 13:52

按讚藏獨被解僱 萬豪小編說感想

2018-03-06 11:24

機器人賣奶茶 1分鐘1杯

2018-03-06 02:20

南京 梅花盛開

2018-03-06 02:20

環保戰5年 京津冀藍天增多了

2018-03-06 02:20

上海斷崖式降溫 23.5℃降到11℃

2018-03-06 02:20

潛龍二號5潛印度洋 展現無船值守新亮點

2018-03-06 02:20

泉金航線 今年首度連兩天停航

2018-03-06 02:20

廣州南站 單日55.2萬人次破紀錄

2018-03-06 02:20

驚蟄到 農民忙春耕

2018-03-06 02:20

阿哈湖國家濕地公園 鬱金香競豔

2018-03-06 02:20

美籍記者披露新疆改造營 20親人疑被失蹤

2018-03-05 20:24

春運31天 大陸鐵警共「撿」了約台幣一百五十多萬

2018-03-05 17:56

中紀委書記趙樂際：不容排斥中央對香港管治權

2018-03-05 17:30

為愛貪汙千萬 南京女孩逃亡20年落網了

2018-03-05 17:09

習近平悼「多年朋友」陳小魯 傳遍紅二代

2018-03-05 17:04

影／南昌機場天花板 被暴風雨掀翻

2018-03-05 16:59

香港「麥難民」5年增5倍 4成高學歷

2018-03-05 15:30

貴州3歲童從5樓墜下 婦人接住被砸傷

2018-03-05 15:29

西安婦苦守29年 尋回走失兒

2018-03-05 15:26

特首撐不派錢 300人上街遊行

2018-03-05 15:25

免費考DSE掀波 財爺改口可調整

2018-03-05 15:24

兩岸宗教交流 陸民跳電音三太子飆台味

2018-03-05 13:50

澳門台商會 捐款助花蓮重建

2018-03-05 02:09

元宵過後 返京客流高峰

2018-03-05 02:09

中山慈善萬人行 台商神童團搶眼

2018-03-05 02:09

「嵩口春宴」 美食上菜

2018-03-05 02:09

大陸西部馬鈴薯 轉向主食化

2018-03-05 02:09

開學第一課 環保小龍鬧新春

2018-03-05 02:09

磁浮列車2.0 更快更輕載客更多

2018-03-05 02:09

兩岸微流行／唐朝仕女吃湯圓暴紅

2018-03-05 00:01

香港退休法官胡國興 獲贈字畫流落坊間叫賣

2018-03-04 18:27

愛車失竊 眼利網友不到1天找回

2018-03-04 18:10

香港派糖不周？ 財爺挪10億關愛基金「補漏」

2018-03-04 18:06

中國招募太空人 可能從大學選拔

2018-03-04 13:46

大陸自駕車 拚明年上高速公路

2018-03-04 00:58
看更多

熱門文章

18歲山東妹自評顏值低 清純初戀臉讓網友們「戀愛了」

2018-03-06 13:34

擴大改革？人大超級懸念 等習近平揭盅

2018-03-06 00:08

等不及救護車…女車禍昏迷 男背起狂奔送醫跟死神搶命

2018-03-06 11:56

女學生反坐機車寫作業 路過駕駛傻眼

2018-03-06 12:06

中國相親節目在國外爆紅 原因居然是...

2018-03-06 15:38

對台政策指向 陸學者：大陸正加緊實現國家統一進程

2018-03-06 09:50

陸研發新一代飛行器「空天飛機」 可搭載太空船

2018-03-06 15:36

大陸本土品牌吉利汽車 成兩會領航車

2018-03-05 22:36

港媒：蔡政府對兩會沒句好話 打嘴炮無益

2018-03-06 09:11

美智庫：中國給融資不手軟 小國債務恐變大麻煩

2018-03-06 12:17

小米手機 進軍美國

2018-03-06 01:05

中國軍費增8.1% 鄰國緊張

2018-03-06 15:16

習近平擬延任 打醒歐洲美夢

2018-03-06 00:04

按讚藏獨被解僱 萬豪小編說感想

2018-03-06 11:24

張志軍提對台工作四重點

2018-03-06 01:03

惠台措施一半是舊的？ 游梓翔：陳美伶請舉證說明

2018-03-06 19:35

張志軍指兩岸關係嚴峻 直批台灣當局

2018-03-06 00:15

機器人賣奶茶 1分鐘1杯

2018-03-06 02:20

民革中央政協提案 建議加快推二代卡式台胞證

2018-03-06 10:58

5G時代 大陸成功躋身第一梯隊

2018-03-06 02:20

大陸工商業電價 要降10%

2018-03-06 01:03

李克強：陸2018經濟 拚增6.5%

2018-03-06 00:59

楊利偉：台胞也有機會成為大陸太空人

2018-03-06 11:28

李總理未炸出改革大響雷

2018-03-06 01:01

上海斷崖式降溫 23.5℃降到11℃

2018-03-06 02:20

潑猴擾沙田 30層高樓也受害

2018-03-06 15:19

影／19歲網紅「免費」 約炮 傳3000男擠爆酒店

2018-03-06 19:11

大陸移動支付 去年破202兆元

2018-03-06 02:20

被問如何奪回邦交國 陸外交部：一個中國

2018-03-06 20:37

南京 梅花盛開

2018-03-06 02:20

陸學者巫永平：大陸對台工作 「先融合後統一」

2018-03-06 19:48

阿哈湖國家濕地公園 鬱金香競豔

2018-03-06 02:20

獨角獸概念 四產業最火

2018-03-06 01:07

潛龍二號5潛印度洋 展現無船值守新亮點

2018-03-06 02:20

大陸2017人均GDP8,836美元 逐年穩步增長

2018-03-06 01:09

傳中共擬設機構 統管外交台港澳事務

2018-03-06 12:15

大陸市場進出 放寬

2018-03-06 02:20

重慶市委書記：薄熙來、孫政才 是兩大政治污染源

2018-03-06 20:07

環保戰5年 京津冀藍天增多了

2018-03-06 02:20

王滬寧：對港獨零容忍

2018-03-06 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top