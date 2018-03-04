70歲飛出大攻角眼鏡蛇 前共軍將領林虎去世

2018-03-04 18:56 中央社 台北4日電



前中共空軍副司令員林虎昨晚去世，享年91歲。林虎曾在韓戰擊落美軍F86戰機，也曾在台海空戰指揮共機突襲中華民國空軍F84機隊並獲勝；他還創下70歲試飛蘇30，並做出眼鏡蛇動作記錄。

綜合陸媒報導，1927年出生的林虎，父親是山東煙台招遠人，母親是俄羅斯人。父母早亡的林虎，11歲就在山東加入八路軍，名字還是部隊領導給他取的。

根據林虎在2011年接受鳳凰衛視專訪時宣稱，1958年7月29日上午11時許，他下達戰鬥起飛命令，趙德安等4名飛行員駕駛4架米格17戰機飛向「待戰空域」，並突襲了4架中華民國空軍F84機隊，結果擊落兩架、擊傷一架；被擊傷的F84在返航時，還沒到台灣就墜海。

根據中華民國空軍司令部出版的「光榮戰役：永恆的八一四－台海重要戰役」一書，這也是中共空軍在台海空戰唯一一次討到便宜。

根據記載，1958年7月29日，空軍第1大隊劉景泉少校率4架F84G戰機，於台灣海峽上空執行巡邏任務，遭共軍米格17戰機多架突擊，任祖謀中尉被擊落、在南澳島東方海面殉國，劉景泉座機亦遭擊傷，飛抵馬公草嶼附近棄機跳傘獲救。

1985年，林虎任空軍副司令員。1988年，他被授予中將軍銜，曾獲三級解放勳章。1994年10月林虎退役，著作「保衛祖國領空的戰鬥－新中國二十年國土防空作戰回顧」。

陸媒報導指出，具有俄羅斯血統的林虎，曾在1990年代爭取採購蘇聯當時最先進的蘇27戰機立了大功。據說他率中國代表團與蘇聯的將軍團拼酒慘勝後，透過私人關係運作成功購得蘇27戰機。

1997年8月23日，在俄羅斯國際航空展上，年已70高齡的林虎竟上了蘇30雙座戰機，還飛出攻角接近120度的「眼鏡蛇」高超特技動作。