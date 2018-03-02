率團赴廣州 黃健庭唱歌推觀光

台東縣長黃健庭到廣州參與2018年廣州國際旅遊展，推銷台東之美。圖為廣州國際旅遊展的台東展區。 樊德平／攝影 分享 facebook 台東縣長黃健庭昨（1）日率團到廣州參與2018年廣州國際旅遊展，推銷台東之美，更在推介會現場唱起「綠島小夜曲」，引起現場民眾歡呼。

春節前的花蓮強震，讓不少陸客對花東旅遊心有芥蒂，對此，黃健庭笑言「台東實在滿無辜」，其實台東一點影響都沒有，「但反而是這樣，我們才要多來宣傳，讓大家看到台東的精彩，認識這個台灣秘境！」

台東縣長黃健庭（圖）到廣州參與2018年廣州國際旅遊展，推銷台東之美。 樊德平／攝影 分享 facebook 這是台東連續第2年到廣州宣傳旅遊，黃健庭說，廣州有1千多萬人口，消費能力又高，對旅遊的需求旺盛；去年來過之後，聽到當地旅行社和遊客對台東的反響很好，因此決定今年再擴大人馬，帶上縣府團隊及業者、表演團隊等40多人前來辦推介會。台東縣觀光協會、鹿鳴溫泉酒店和廣州廣之旅國際旅行社更在當天締結戰略合作夥伴，未來要加大力度推廣台東旅遊。

台東面山近海，人文景觀豐富，不僅被知名旅遊書出版社「孤獨星球（Lonely Planet）」選為亞洲10大旅遊景點，去年也被Booking.com評選為世界十大新興旅遊城市。台東國際熱氣球嘉年華，也在1月底獲世界知名旅遊頻道Travel Channel評選，為世界十二大熱氣球節。

「台東是台灣唯一獲得這些殊榮的旅遊勝地！」黃健庭說，台東早已獲得世界肯定，但過去對外宣傳不多，大陸遊客對台東還很陌生，「但大家一定會唱『綠島小夜曲』，綠島就在我們台東！」說到這，他還小露歌喉，現場清唱起來，引起民眾歡呼。

他表示，台東有176公里太平洋最長海岸線、全台灣最早的日出、全世界僅3個的海底溫泉之一，這裡原住民人口全台灣比例最高，人文景觀豐富多元，希望大家不論是自由行或報名旅遊團來台，有機會一定要造訪台東這個台灣秘境。

2018年廣州國際旅遊展昨在廣州中國進出口商品交易會琶洲展館開幕，為期3天。廣州市台辦主任曾衛東指出，藉此平台，穗台兩地資源對接，未來也繼續會有更密切的交流。