陸客春節出國 日泰越星馬最夯

2018-03-02 02:23 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國旅遊研究院、國家旅遊局數據中心、中國電信、銀聯商務、攜程旅遊、馬蜂窩旅遊網2月28日發佈相關報告對中國人在農曆狗年春節假日出行進行盤點。報告顯示，中國遊客「出行半徑」更大、需求更具個性；旅遊對商業拉動效應更為明顯。

新華社報導，從出境遊來看，春節期間，馬蜂窩旅遊網的用戶足跡覆蓋全球120個國家、3644個城市和地區；攜程數據顯示，230個國內城市的旅遊者前往70餘個國家、海內外800多個目的地城市旅行。

春節期間，中國人出境遊時間平均為8.5天。攜程平台上，預訂攜子女、父母出行的全家遊客約占出境遊客5成。

攜程旅遊大數據聯合實驗室首席研究員彭亮表示，適於避寒休閒、距離較近的亞洲多國最具吸引力，泰國、日本、新加坡、越南、馬來西亞是5大熱門旅遊目的地。

長途旅遊方面，隨著「中國－歐盟旅遊年」開幕，歐洲遊熱度上升。馬蜂窩數據顯示，義大利、西班牙、希臘、瑞士等是最受中國遊客歡迎的歐洲國家。

一些距離更遠、頗具異域風情的國家或地區成為今年出境遊的黑馬，體現出中國人出遊更具個性化。

攜程數據顯示，今年春節期間前往南極、波蘭、比利時的中國遊客同比漲幅分別為110%、95%、72%。

中國旅遊研究院院長戴斌分析，受出境旅遊高速增長的影響，春節越來越具「世界節日」的特點。

以民俗為代表的中國文化對世界的影響力趨於增強，各出境遊目的地針對中國遊客的旅行便利化政策和友好也有明顯提升。

在國內遊上，國家旅遊局數據中心綜合測算，今年春節全國共接待遊客3.86億人次，同比增長12.1%，實現旅遊收入4750億元人民幣，同比增長12.6%。

另一個明顯特徵是，旅遊對商業拉動效應更明顯。國家旅遊局數據中心、中國銀聯子公司銀聯商務股份有限公司數據顯示，2018年春節旅遊對泛消費行業，包括餐飲、娛樂、住宿、購物的拉動力指數已達75%以上，即在全部消費中，由旅遊帶動的消費達到75%以上。

在旅遊基礎設施完善、旅遊產業成熟的一線城市，消費拉動力超過90%；而二、三線城市發展潛力充足，旅遊拉動力較上年明顯擴大。

上海旅遊局發布抽樣調查結果顯示，春節假期在上海過夜的遊客每天人均消費1092元，同比增長7%。

據上海市商務委員會統計，8日至21日，上海市276家零售和餐飲企業銷售額達107.9億元，同比增長10.4%。多家集餐飲、娛樂、體驗等綜合功能的購物中心銷售額同比增長20%以上。