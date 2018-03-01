珠江旁老船廠 變身精品酒店

2018-03-01 01:42 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



今年1月底，在接待完最後一家租用場地拍攝廣告的公司後，高宇便在自家酒店的網路主頁上掛出「暫停商業拍攝」的公告。

「這種拍攝活動多少都會影響到我們住店的客人，還是客人的體驗重要。」46歲的高宇說。

新華社報導，四年前，高宇租下了位於珠江邊上一間建設於20世紀80年代、已經廢棄多年的老船廠。在投入超過1000萬元人民幣後，這裡變成了一間精品酒店。

國際精品 也來取景

由於擁有灰綠色的鋼鐵水閘、一座老船塢和一個無邊泳池，甚具視覺衝擊力的景觀設計，吸引了眾多企業來此取景拍攝、舉辦活動，其中不乏寶潔、瑪莎拉蒂等國際知名品牌。

一場商業活動平均能為這家酒店帶來5萬元人民幣的租金收入。而酒店的九間客房，一到周末便被預訂一空，其中近九成的客人來自廣州和其他周邊城市。

「現在是信息時代。像廣州這種擁有世界影響力的大型城市，只要做得有特色，有空間停車，即使酒店位置比較偏，顧客還是會自己找上門來。」高宇說。

珠江穿城而過的廣州，經濟發達，位列中國一線城市。如今，這座城市和北京、上海等多數代表性中國特大城市一樣，面臨著日益突出的「新老並存」難題。

城市更新 注新動能

在多年摸索和實踐的基礎上，2014年廣州率先提出「城市更新」概念，以優化城市空間、改善人居環境、傳承歷史文脈、促進產業升級、增強城市國際競爭力為目標，為打造緊湊城市不斷探索經驗，為城市發展注入新動能。

廣州市城市更新局局長楊承志說，廣州市在2000年以前建的功能配套不全、建設標準不高、基礎設施老化的老舊社區有779個，涉及260萬居民。此外，廣州還有大量的舊村莊和舊廠房。

過去兩年間，廣州共推進老舊小區微改造項目109個，惠及80萬居民。此外，「城市更新」還通過對舊廠房舊樓宇的空間重構和土地重配，就地淘汰落後產業，引入創新型優勢產業。目前，廣州城市更新項目中，產業轉型升級類的有305個，可騰挪產業空間3700多公頃。

2017年6月，廣州市政府還頒布相關政策，圍繞健全利益共享機制、調動改造主體積極性、提升改造品質等推出40條創新措施。這些都刺激了新的投資主體和資金進入城市更新領域。

存量土地 面臨挑戰

高宇在廣州已生活近20年，他發現，儘管廣州的地區生產總值已超過2兆元人民幣，但仍缺乏一些特色精品酒店，以供人們度過周末和節假日。

當看到距離中心城區大約10公里的舊船廠時，高宇決定不惜成本投入開發。除了通常的酒店設施外，他還特意將舊船廠中一個近50平方公尺的舊倉庫改造成了展覽室，用來陳列來自海外的美術作品。

「如果酒店能夠提供給藝術家一個展覽和互動的空間，那也能滿足住客對藝術的消費需求。」高宇說。

然而，存量土地面臨的矛盾和挑戰，也遠大於在空白的新土地上建設城市。和後者相比，前者往往容易被產權、環保等複雜問題困擾。華南理工大學袁奇峰說，這要求城市管理者和參與方既要統籌各種關係，也要平衡不同的利益訴求。

高宇的船廠酒店租期十年，除去近三年的改造和籌備期，實際經營時間僅七年。他說，希望在接下來的經營時間裡，人們能給這座舊船廠變化而成的酒店找到更好的發展路徑。