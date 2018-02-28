春運塞爆 7天逾百萬輛車返粵

2018-02-28 02:56 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



狗年春節結束，從大陸各地返回廣東上班的人潮、車流也告一段落。廣東北大門韶關交警部門昨指出，從19日至26日，返粵車流持續高峰，七天內100多萬輛車經過粵北進入珠三角，幾公里至20餘公里的緩慢車龍出現近100次。

中新社報導，韶關交警支隊政委邱德明指出，從19日（年初四）開始，韶關高速公路南行車流持續高峰，日均近10萬輛的返粵車流經韶關南下，幾公里至20餘公里的緩慢車龍出現近100次，直至26日凌晨三點半開始，京港澳高速公路韶關南段、樂廣高速韶關段、韶贛高速和仁新高速的車流才逐漸轉為平穩暢通。

什麼原因導致今年出現車流如潮、高速路上大擺車龍的情況？交警稱，除今年車流總量比往年大、各條高速超出道路設計流量、高速公路限時通行免費等因素外，還出現一些新狀態。

交警統計，今年車流大多集中在下午二時至凌晨，形成爆發式增長，使隧道群等瓶頸路段堵塞；不少司機因路況不熟，在選擇行車方向時，導致後方車流集體減速形成車龍；新開通的仁新高速迎來第一個春運，從湖南方向南下的車流湧向仁新高速再轉入韶贛高速，給本已不堪重負的韶贛高速增添交通壓力；返程車流以珠三角車輛為主，因此京港澳高速韶關南段成為樂廣、韶贛和仁新高速車流的集結路段；車流爆增，車輛碰刮事故倍增，使本已緩慢通行的車流停滯難行。

邱德明表示，春運安全結束，連續加班的交警終於鬆了一口氣。