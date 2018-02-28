串連50景點 海南建環島路網

2018-02-28 02:56 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



海南省交通廳指出，海南省政府日前召開專題會議，研究部署環島旅遊公路規畫建設工作。

海南省交通廳廳長林東表示，2018年將加快建設環島旅遊公路，同步建設綠色騎行道和步行道，完善沿線50個景點，啟動興建50個世界一流的旅遊驛站。

新華社報導，環島旅遊公路是以旅遊公路為「線」，串起濱海景點和驛站，成為「珍珠項鍊」，是配套服務設施齊全、智慧化程度高的自駕遊和慢行系統，計畫完工後，吸引全省三分之一左右遊客。

林東還表示，同時加快推進海南瓊中至樂東、萬寧至洋浦、文昌至博鰲、儋州至白沙、五指山至保亭至海棠灣等重要幹線建設，爭取2018年將海南省路網密度從90.5公里每平方公里增加到100公里每平方公里，要把海南從「田」字形公路拓展為「豐」字形路網。

「豐」字形一橫為國道Ｇ360文昌至臨高高速公路，主要功能在支援瓊北及海澄文區域經濟社會發展，目前正展開項目前期工作；二橫為正在建設的萬寧至洋浦高速公路，2019年將完工通車；三橫主要貫穿大三亞旅遊經濟圈的陵水、保亭、三亞、樂東等四個市縣，鋻於項目建設涉及生態敏感區域，為切實貫徹綠色發展理念，省交通運輸廳正在對線位走向進一步研究論證。

海南省公路水路今年計畫投資180億元（人民幣，下同），其中公路165億元，水路15億元。