港珠澳大橋車牌 5措施防炒賣

2018-02-28 02:56 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣東省公安廳交通管理局昨天指出，截至2018年2月22日，已受理並發放1萬1211個經港珠澳大橋通行的粵港商務車指標。最近該局正與港方協商，增加指標事宜，讓更多兩地車輛通行港珠澳大橋。

中新社報導，2017年9月1日起，符合條件的申請人可通過該局政務服務網站提交申請材料（網址：www.jj.gdga.gov.cn），經網上審核通過後預約到該局辦證大廳辦理。申請人也可攜帶相關材料，到香港中旅集團有限公司設在香港和深圳的辦事處辦理。

針對炒賣粵港兩地車牌等問題，該局研究制定多項措施因應。一是嚴格審查申請資料。針對港珠澳大橋口岸車輛指標專門設定有效期（五年），到期後還將會同有關部門嚴格審核公司經營狀況，發現有指標炒賣、空殼公司運營行為，將停止其指標使用權；涉嫌犯罪，將會同經偵部門偵查打擊。

二是降低申請條件。對比其他口岸車輛指標大幅降低申請條件，取消投資額限制，降低納稅額要求；擴大申辦對象範圍，由原來的境外公司、個人，增加了其他經濟組織（含醫療機構、學校），並對人大代表、政協委員及高新技術企業提供了更寬鬆的申辦條件。

三是推出前置服務窗口辦理。為便利當事人申請，申請人可通過該局政務服務網站提交申請、網約辦理。也可到香港中旅集團有限公司設在香港和深圳的辦事處辦理。具體申請資料可登陸該局政務服務網查詢。

該局提醒當事人通過正規途徑辦理，不要通過社會非法中介辦理，以免受騙上當，造成不必要損失。