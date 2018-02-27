成星之路 上海戲劇學院藝考

2018-02-27 02:54 聯合報 （中新社）



一年一度的上海戲劇學院藝考26日正式拉開大幕，首批表演系考生率先開考。今年報名人數再創新高，達30929人，其中表演系報名人數為6317人。圖為精心準備的考生。