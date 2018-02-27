2018中國最好大學 清華奪魁

2018-02-27 02:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



一項「2018中國最好大學排名」26日在上海發布，北京清華大學位居榜首，北京大學、浙江大學分列二、三位。

上海交通大學、復旦大學、中國科學技術大學、南京大學、華中科技大學、中山大學、哈爾濱工業大學依次排在第4到第10名；地方高校中表現搶眼的有蘇州大學（27名）、上海大學（41名）和南方科技大學（43名）。

包括上海交大和復旦大學在內的22所上海高校上榜，同濟大學、華東理工大學、上海財經大學、東華大學等5校入圍前50名。

中新社報導，「中國最好大學排名」的評價體系涵蓋人才培養、科學研究、服務社會和國際化四個維度，採用體現大學辦學水平的關鍵指標，如新生高考成績、畢業生就業率、論文數量與質量、成果轉化收入等，排名結果客觀反映大學的競爭力。

值得關注的是，2018年「中國最好大學排名」首次引入「社會捐贈收入」指標來測量大學人才培養的社會聲譽。

排名創始人程瑩博士認為，一所大學的校友捐贈數額，與這所大學校友的職業成就以及求學期間的滿意度都有相關性，可以間接反映大學的人才培養質量。考慮到目前很少有學校能够明確區分來自校友的捐贈和來自非校友的捐贈，因此排名採用口徑統一的捐贈總收入作為評價指標。

這一份排名由專業從事高校數據研究和咨詢服務的上海軟科教育信息咨詢有限公司發佈，展示了除港澳台地區之外，中國綜合實力最強的600所大學。「中國最好大學排名」是「世界大學學術排名」體系的一部分。據了解，「世界大學學術排名」自2003年開始發佈，是全球四大大學排名系統之一。