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烏魯木齊中歐班列 開出1000列

2018-02-27 02:55聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

26日11時30分，一列由44組集裝箱組成、滿載新疆本地番茄醬產品的X9403次中歐班列從烏魯木齊集結中心始發。此次班列也是中歐班列烏魯木齊集結中心自2016年5月26日首次投入運營以來，開行的第1000列中歐班列。

中新社報導，該趟班列經由新疆霍爾果斯口岸出境後，在哈薩克庫日克港搭乘鐵路滾裝船，經裡海到達亞塞拜然阿利亞特港，通過鐵路運輸方式，發往格魯吉亞波季港卸車後，再次搭乘貨輪，經黑海、地中海，全程歷時25天、行程10500公里後，最終到達義大利那不勒斯，較以往海運方式節省一半時間。

X9403次貨物列車是中歐班列烏魯木齊集結中心開行的首趟中國烏魯木齊至義大利那不勒斯鐵海聯運班列，實現了鐵運+海運兩種運輸模式的多次轉換。

據統計，自2016年5月26日中歐班列烏魯木齊集結中心開行首趟中歐班列以來，開行規模持續增長，2016年11月實現每日1列常態化開行，2017年實現每日2列常態化開行，2018年截至2月26日已開行班列166列，實現每日3列的常態化開行，班列貨物品類由最初的日用百貨、服裝產品拓展至機械設備、水暖建材、電子配件等200多個品類。開行線路由最初的4條線路，增加至19條線路，通達中亞及歐洲17個國家的24個城市。

隨著中歐班列烏魯木齊集結中心發展規模的壯大，其吸引貨源、集零為整的能力逐漸提高。目前，已經與200餘家進出口企業形成穩定的合作關係，班列產品輻射廣東、浙江、四川、北京、上海、重慶等10個省市。

據瞭解，2018年中歐班列烏魯木齊集結中心計畫開行班列1400列。

烏魯木齊義大利新疆

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