昆明飛緬甸曼德勒 不到1.5小時

2018-02-27 02:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



四川航空正式開通昆明直飛緬甸曼德勒航線。2月25日22時39分，載有149名旅客的3U8707航班從昆明順利飛抵緬甸曼德勒機場，標誌著四川航空昆明—曼德勒國際航線正式開航。

中新社報導，該航線由空客A320機型執飛，班期為每周一、三、五、七，去程航班號3U8707，回程航班號3U8708，不到一個半小時，旅客就能抵達曼德勒，開啟異國之旅。

曼德勒是緬甸第二大城市，在巴利語中意為「多寶之城」，作為著名古都，曼德勒被列為聯合國世界文化遺產。旅客可在曼德勒山觀看日落、眺望伊洛瓦底江，還可參觀達弗林城堡、故宮、廟宇、寺院等，感受獨特的緬甸風情。