林鄭月娥訪「光屋」 與住客吃開年飯

2018-02-26 15:08 世界日報 香港新聞組／香港26日電



香港特首林鄭月娥與勞工及褔利局局長羅致光昨日到訪位於深井的「光屋」，與數十名住客一起吃開年飯，共慶新春。

綜合媒體報導，針對單親家庭及夾心低收入家庭的住屋需要，社會企業「要有光」推出「光屋」及「光房」計畫。「深井光屋」前身為工廠員工宿舍，是首個政府和「要有光」的合作項目。項目獲商界捐款，共有40多個租住房屋，以低於市價的可負擔租金租予基層家庭，租期最多三年。

林鄭月娥及羅致光與「光屋」街坊在天台吃火鍋，更即場收割居民在天台農圃自家種植的生菜，並主持「撈起」儀式，祝願所有居民在新一年事事順景。此外，「要有光」主席李律仁、「要有光」創辦人及行政總裁余偉業，以及香港社會創投基金創辦人及行政總裁魏華星亦出席活動。

林鄭月娥表示，過去曾多次探訪「深井光屋」，得悉不少居民家庭情況逐步改善，加上專業社工的輔導和鼓勵，成功重新起步。她感謝「要有光」的不斷努力，自2012年推出首間「光房」後，至今提供逾100個住宅單位，惠及約200多個家庭合共超過600名成員。