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中國導演用生命「保全」的電影 柏林影展得獎

2018-02-26 15:05世界日報 中國新聞組／北京26日電

《大象席地而坐》獲得柏林影展的肯定。（取材自豆瓣電影）
《大象席地而坐》獲得柏林影展的肯定。（取材自豆瓣電影）
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一部名為《大象席地而坐》的中國影片，日前在柏林影展上獲得費比西國際影評人獎。次日，該電影再穫得第二份榮譽，「GWFF最佳處女作特別提及」。但遺憾的是，導演胡波已在四個月前自殺。

澎湃新聞報導，《大象席地而坐》被「特別提及」，電影坎坷「身世」格外令人唏噓。導演胡波於2017年10月12日自殺，自殺前曾表達了其生存狀況困境及對於堅持藝術創作的困惑。

電影在柏林放映四場，全部滿場，映後交流也非常熱烈，許多反饋來自於對電影本身的觸動。柏林影展官方稱：「這部極富視覺魅力的作品，以大師般的手法將一系列主人公的身世串聯起來，敘述了張力十足的一天中發生的故事，從清晨到日暮，逐漸勾畫出一個私欲橫流的社會。」

2016年，胡波以電影處女作《金羊毛》的劇本參加了FIRST影展創投會，受到王小帥的賞識，之後簽約了冬春影業，2017年2月以《愛在櫻花盛開時》為片名開始拍攝其首部電影，王小帥擔綱監製，後又改名《大象席地而坐》。在製作後期，胡波與製作方發生了衝突，最終這部由他編劇、導演的作品，徹底被剝奪編劇、導演署名權。

報導稱，從後來公開的一些信息推測，雙方最大的分歧應在於片長，胡波最先交出一個四小時的粗剪版，王小帥希望他把時長壓縮在兩小時左右，但胡波的修改版僅僅剪掉了十分鐘。

除了電影的問題，貧窮潦倒，女友離去也是壓垮胡波的原因。胡波還有一個作家的身分，出版過《牛蛙》、《大裂》兩本小說。《大象席地而坐》也是根據自己的小說改編而來。但微薄的稿費並不足以支撐他的生活。

據報導，胡波去世後，冬春影業將《大象席地而坐》的版權及收益等所有權益捐贈給胡波父母。後續在親友的監督下，胡波父母將影片委託FIRST青年影展進行後期及系列工作。據在柏林看片的觀眾反饋，影片字幕中已沒有再出現冬春影業，王小帥也未再署監製名。

《大象席地而坐》講述北方小城幾個主角一天內發生的故事，他們遭遇不同的麻煩，非常沮喪和悲觀，一起上路去滿洲里看傳說中整天坐著的大象。柏林放映現場，FIRST影展工作人員高一天說，影片長達230分鐘，但肯定不沉悶。影片後期不會再進行剪輯，接下來在紐約等世界各地都將陸續有《大象席地而坐》的放映機會。

作品不容干涉 「執拗成導火線」

青年作家、導演、編劇胡波去年在家中自殺，在他的好友范超看來，胡波在生活上鬆鬆垮垮，但一涉及自己的作品，他絕對容不得半點干涉。在學校拍作品的時候，他執拗的性格便已顯露無疑，當學校的老師對他的作品「指手畫腳」時，他往往會表現得非常反感。

微信公眾號「深焦DeepFocus」報導，《大象席地而坐》的攝影師范超和胡波是北京電影學院的同學。2010年兩人入學，胡波在導演系，范超在攝影系。兩人熟識後，范超參與胡波後來的全部項目，漸漸成為他的好友。

對於很多電影學院的學生來說，拍自己真正想拍的電影並不容易。相較而言，胡波在骨子裡就對商業化這件事相當排斥。時常有同窗看到他的生活方式，好心介紹一些廣告項目，他都一口拒絕。當好友說自己要去拍電視劇的時候，他甚至會告誡他的朋友不應該這麼做。

范超說，好多人都被胡波的烏托邦氣質所吸引，劇組其他成員和他關係特別好。他不善交友，也從不刻意經營朋友關係，卻依舊能讓大家被他所吸引。

據報導，范超說，胡波對自己作品的執拗，也是悲劇發生的最終導火線。

在校時，胡波執拗的性格便已顯露無疑。北京電影學院學生的畢業作品，學校會給每個項目12萬的預算，胡波當時爭取兩個機會。他拍了一部個人氣質濃郁的藝術片，卻遭到導師批評，讓他學學南韓那樣的商業片。他試圖按照導師指示的路徑前行，但中途便對如此易於妥協的自己出離憤怒，把自己封閉起來寫小說，於是有了後來在台灣拿獎的《大裂》。

報導指出，電影學院作品事件後，胡波曾經對范超說，他發誓畢業之後自己絕不會被任何人的意見所左右。

胡波對創作的執拗是致命的，為了保護自己的作品，胡波拒絕任何妥協。後來，朋友們在淘寶上找到了胡波購買繩子的紀錄，才相信他真的是下定了決心，要和這個一直以來抗爭的世界告別。

母含淚代領獎 「他的電影留下了」

胡波電影遺作《大象席地而坐》在柏林影展大放光彩，獲得影評人費比西獎。胡波母親代替兒子來到頒獎現場，感謝國際影評人協會的肯定：「這個時刻我們確信，胡波的電影已經真正留下來了，謝謝大家。」簡短發言後，他的母親忍不住流下了眼淚。

北京青年報報導，電影放映結束之後，片尾字幕率先出現的是「原著/編劇/導演：胡波」，並附上了一張胡波的黑白照片，下方用英文寫著「紀念胡波」。

柏林影展在頒發最佳處女作獎時，胡波和他的《大象席地而坐》被特別提及。在頒獎典禮結束之際，最佳處女作獎的評審們特意趕到胡波母親的座位處請求她稍等一下。之後，評委Jonas Carpignano趕到，給胡波母親獻上了紅玫瑰，表示是代表所有評審致意，並特別送上了一個意味深長的禮物—一座精致的大象雕像。胡波母親說，這個「獎杯」很貼心，「大象比熊大多了」(柏林影展的獎杯為金熊獎)。

電影柏林北京

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