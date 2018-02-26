變味的「舌尖3」

2018-02-26 00:34 世界日報 北京青年報／祖薇報導



大年初四，《舌尖上的中國》第三季時隔4年重歸熒幕，央視收視率可說過關斬將大豐收。但在口碑端，「舌尖3」的成績卻一路下滑，截至2月24日第五集播出前，在豆瓣的評分系統中，這部國民紀錄片已經從最初的8.0高分下滑到了4.7分…

舌尖上的中國3 為何成了吐槽大會 ? 圖／央視擷圖 分享 facebook

網友氣：白攢了四年口水

有人如是形容自己觀看「舌尖3」系列的心情：第一部，口水長流饞到深夜舔屏；第二部，淚水、口水各半，有點不是滋味；第三部，哎，白攢了四年的口水！沒有口水，只能找茬。綜合網路各路文章，網友給「舌尖3」列出的問題包括：煽情過重，美食無味；片中數據、典故出錯；剪輯太亂，食物近景特寫太多，滿屏一張大圖，但細看卻一片模糊。

「閒篇」搶戲也是問題之一，比如第三集「宴」，以江蘇寶應婚宴上用「藕」引出「合以得偶」，隨後切入遼寧彰武的清溝魚，可沒等到全魚宴上桌，又轉回來說寶應的全藕宴，其後登場的卻是一名久負盛名的武術家，從第9分12秒開始，至第17分40秒結束，占了將近四分之一的時長。講了武術家的高超本領、大隱於市，以及70歲後收徒的心路歷程，對於最能體現「宴飲」主題的拜師宴卻一帶而過。

錯誤多：解說錯 內容也錯

《舌尖》系列成功，恰如其分的解說詞功不可沒，不過，「舌尖3」解說詞卻被網友抓出不少破綻。知乎上，網友「笑道人」幾乎是逐字逐句列出了第一集解說詞的問題，比如片中說「集萬物於一山（的野生蜂蜜），使得蜂蜜飽含清甜」，但事實上蜜源植物繁雜的蜂蜜不會清甜，反而會帶有常見混合蜂蜜沒有的藥味；片中說雲南石鍋起源於雲南，事實上是四川藏區的石鍋器型傳入改良；片中說世界上大概只有中國廚師唯有一把廚刀，但隨後馬上出現各種雕花刀；片中說章丘鐵鍋必須歷經12道工序、再過18遍火候、1000度高溫錘煉、經過3萬6000次捶打，應該都是虛指；片中說泡菜是四川人的命，實際上並沒有。

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除了解說詞，「舌尖3」更被網友揪出了不少的錯誤。例如第三集「宴」中，講述園林家石放苦尋「太湖之冠」花鱸不著，只好以家養鱸魚替代，但是網友「開水族館的生物男」指正說，「出鏡的並不是花鱸，而是美國的大口黑鱸，肉質差了幾個級別」。上海水產研究所專家也針對「舌尖3」的內容說：「太湖水產中被認可的是『太湖三白』，沒有『太湖魚中之冠花鱸』之說」。

另外，第四集「養」中展現石屏藥膳，出鏡的「石仙桃清蒸魚」 也被「開水族館的生物男」指正，「絕對不可能是魚，（可能是）草魚或者光倒刺或中華倒刺之類的種」。這種說法被南京農業大學動物科技學院水產科學（漁業）方面的專家劉文斌確認。

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此外，「養」中葉放剪下的植物則被植物學專家確認是南天竹，其果實含天竹鹼，汁液含微毒。網友們就質疑，在一個美食紀錄片中給有毒的食物這麼大的特寫鏡頭並不恰當。

煽情重：不談美味 想賺眼淚

而在該集中大篇幅講述的廣東煲湯也引發爭議。節目播出後，廣東有媒體發表文章稱，廣東人腎臟病高發與煲湯有關。

「廣東人煲湯講究『煲三燉四』，即煲湯三個小時，燉湯要四個小時，燉煮時間過長，導致湯中的嘌呤含量非常高，同時因為富含蛋白質，加重腎小球的濾過和腎小管的重吸收，從而增加腎臟負擔。」食物養生的概念大家都知道，但是如何進補，普通人其實並不了解。很可惜，「舌尖3」用一集的長度也沒有講清楚其中的門道。

最讓觀眾不知所措的，當屬你想對著「舌尖3」流口水的時候，它卻偏偏想讓你流眼淚。第一集中，章丘鐵鍋「擇一事終一生」的匠人精神以及第二集「香」中，下崗女工紅姐對於煎餅攤的期望，表達還算克制；到了第五集「食」中，「食物」已經徹底淪為「情懷」的點綴。得月樓新老傳承中，只看見松鼠鱖魚一道菜；青島摔麵，大篇幅講述的是孫師傅靠麵養家的不易，原以為他講到「拉麵的師傅上門挑戰最後甘心落敗」時，此處會有畫外音解釋拉麵與摔麵的功夫究竟有何不同，結果並沒有；到了重病媽媽為女兒做早餐的故事，則成了地地道道的勵志故事，感人、催淚，但好吃嗎？

口碑差：節目組 這樣說

針對「舌尖3」質量不佳的說法，節目組在官方公眾號上刊文回應指出：「由於前兩季帶來的現象級傳播效果，時隔四年才面世的第三季免不了被拿來與前兩季進行對比。出於思維慣性和審美慣性，難免有不少觀眾對第三季的創新之舉一時無法接受……」

文章同時提到「舌尖3」面臨的困境：《舌尖上的中國》首季播出時，全中國僅有40到50檔美食欄目，而現在，有大約400到500檔美食欄目在螢屏活躍著。還有「尋味」系列、「味道」系列、「一城一味」系列等幾乎覆蓋每一個省市的美食紀錄片。簡言之，美食節目的市場環境，已不可同日而語。

另外，文章也講到了「舌尖3」拍攝的認真，比如對於韓國泡菜入選世界六大非遺美食，很多網友覺得憤憤不平，因為據考證，中國製作泡菜的工藝歷史悠久，「舌尖3」創作團隊曾為一顆白菜去了揚州四五趟，還找到農業大學專門研究農史、蔬菜史的專家，更曾到多國去查資料，花費大量心血，只為搞清白菜從北方到南方怎麼演變的、又是怎麼傳到韓國的。

效應神：章丘鐵鍋一夜爆紅

自從「舌尖3」播出後，章丘鐵鍋一夜爆紅。在濟南市內的「同盛永」手工鍋體驗店，不大的店面擠滿了前來「尋鍋」的人，甚至有人提出要把體驗店裝修在牆上的鐵鍋拆下買走。

在網購平台上，章丘鐵鍋也賣斷貨。根據天貓官方公布的數據，自「舌尖3」開播至2月22日僅四天時間，章丘鐵鍋在天貓上的銷量已經同比增長近6000倍。2月22日晚「臻三環」章丘鐵鍋天貓旗艦店發布聲明稱「手工鐵鍋完全不可能快速走量」、「章丘無鍋，請大家理性消費」。

「臻三環」在聲明中說：我們在「舌尖」前就經常缺貨，舌尖播出後幾十分鐘就把我們2000餘口庫存賣光：手工的東西完全不可能快速或走量，我們要尊重技藝本身的東西，目前訂單導致近一到兩年不同種類缺貨。線下10萬口左右的訂單我們一單也未接受！現在請大家理性消費。不要讓過火的市場使行業發生不健康成長。希望大家申請退款。另外請不要再翻牆進廠和群體性在大門守候。廠裡不賣鍋，這幾天大量人不顧阻攔衝進廠求證手工也都已得到滿意答案。後續不再開放參觀。再有此類報警處理！

「同盛永」傳承人之一的劉紫木也疲憊地說「希望大家都能冷靜一下」。（中國新聞組整理）