南京大屠殺倖存者：要對穿日軍服在抗戰遺址拍照男提告

2018-02-25 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



春節期間，先是兩名男子穿著仿製日本軍服在南京紫金山的抗戰碉堡前擺造型拍照，接著是一男子在微信群中發佈「 南京殺三十萬太少」等言論，消息一出立即引起人們的憤怒和譴責，這種情緒在南京這座曾經遭遇血腥屠殺的城市尤為強烈。

一些南京大屠殺倖存者及遇難者遺屬表示，要對穿著日本軍服在南京拍照的兩名男子提起訴訟。

澎派新聞報導，「維護南京大屠殺歷史真相律師大聯盟」正研究啟動公益訴訟，讓兩個媚日青年給社會公眾一個交代，同時也呼籲推進相關立法，杜絕此類行為再次發生。

連日來，南京各界人士義憤填膺，在憤怒譴責這種傷害中國人民感情的錯誤行徑的同時，對肇事者僅僅給予行政拘留15天和5天的處罰感到疑惑和不解，「太輕了，拘留十幾天不足以教育好這些人。」

87 歲的陳德壽回憶起日軍侵佔南京時氣憤的說，「那時我6 歲，家裡共有 8 口人，姑媽帶著小表弟、小表妹與我們住在一起，鬼子進城那天，一個日本兵拿著一支長槍來到我家，鬼子見了姑媽就要拖她，她死活不從就被連續刺了6 刀，去世時年僅 27 歲。」

「我是南京大屠殺死難者家屬，也是南京大屠殺倖存者。」83 歲的老人馬庭寶回憶說，1937 年 12 月，他的父親馬玉良、姑父楊守林、舅舅溫志學都在安全區被日本兵抓走，拉到下關江邊用機槍屠殺後澆上汽油毀屍滅跡，親人們甚至都沒有留下屍骨。「 我那時候兩歲，是媽媽保護了我。」

因為這段歷史記憶深刻，所以，馬庭寶看到兩名男子穿著日軍服裝在碉堡前拍照的時，認為要嚴懲，該判刑判刑，「應該起訴他們。」

對於南京大屠殺的倖存者以及遇難者遺屬要對媚日青年提起訴訟的意願，江蘇荊瀾德律師事務所倪瑞春律師表示，作為一名法律工作者，如果他們有這方面的需要，會竭盡全力為他們提供相應的法律服務。

不過，倪瑞春也從法律層面分析認為，如果以個人名義提起訴訟操作性不強。「畢竟沒有物質損害，所以以個人名義提起訴訟，法院不受理的可能性較大。」