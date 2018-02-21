最幸福的微信人 春節收3429個紅包

2018-02-21 23:05 中央社 記者21日電



微信官方今天發佈2018年春節期間微信數據報告稱，今年春節共有7.68億人以微信紅包表達祝福，收發紅包總人數較去年成長10%。一位南昌人士共收到3429個紅包，成為新年最幸福的人。

中新網報導，自2月15日零時至21日零時共6天，微信消息發送總量達2297億次，朋友圈消息總量達28億條，音頻視頻通話總時間達到175億分鐘。其中，90後使用者消息發送量占總量42.5%、位列第一，其次是80後與70後用戶。

在搶紅包省分排名上，廣東、山東與江蘇等三省用戶搶得紅包數量最多，分列第一至三位；最特別的是，來自重慶的一位小夥子在過年期間一擲千金，短短5天內共發出2723個紅包。

小遊戲也成為今年過年聚會遊戲新風尚。春節期間，小遊戲同時線上人數最高達到每小時2800萬人，「跳一跳」榮登最受歡迎小遊戲排行榜首位，星途Wegoing、歡樂鬥地主、歡樂坦克大戰、大家來找茬則分列2到5位。

微信數據還統計出使用者的步行數。今年春節期間，全體用戶的微信運動總步數達到6.43兆步。此外，在出境旅遊部分，據微信支付的統計顯示，香港是今年多數人出境購物首選地區，其次是泰國和日本，且90後用戶是出境購物主力軍。（編輯：朱建陵）