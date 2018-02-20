親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

開工醒醒腦！超商咖啡買1送1 小杯熱美式只要1元

一月七道金牌「卡管」 台大人明起「連兩波」怒吼

老上海辦年貨獨鍾老字號 熱門到還要通宵排隊

2018-02-20 10:52中央社 上海20日電

講到早年辦年貨上海人的記憶可是相當精采，「五香豆要去城隍廟買、炒貨要去三陽南貨店買、糟滷要去老大同買」，這些老字號至今仍屹立不倒，幾十年的光陰在上海宛如靜止。

上海南京東路步行街上的遊客。 聯合報系資料照／特派記者陳言喬攝影
上海南京東路步行街上的遊客。 聯合報系資料照／特派記者陳言喬攝影
分享

春節前夕走在在上海熱鬧的南京東路步行街，第一食品商店異常顯眼，在大大的紅招牌下，絡繹不絕的人幾乎佔滿騎樓，進入店內摩肩擦踵，周邊儘是上海話。

除了一些上海傳統糕點，第一食品商店現在也賣許多包裝食品，與外面商店沒有太大不同，但上海人還是喜歡到第一食品商店備年貨，除了品項充足，為的也還是那份老上海的感覺。

春節期間消費市場持續火爆，上海第一食品商店內人潮涌動。 新華社
春節期間消費市場持續火爆，上海第一食品商店內人潮涌動。 新華社
分享

1960、1970年代，中國大陸購買食物需要憑「票」，澎湃新聞引述上海市非物質文化遺產保護中心辦公室主任張黎明說，當時每家每戶到了過年都領到一張集合式大票證，小心剪成郵票大小的一張張，分別購買大黃魚、小黃魚、凍鵝、凍鴨、冰蛋、冰糖、花生仁、香瓜子、粉絲、桂圓等。

「如果想要拿著一張年貨票在一個地方就把東西買齊，那只能是第一食品商店了」，張黎明說，年前的幾天，第一食品商店門口一定是大排長龍，有時還得通宵排隊。

除了第一食品，上海也有幾家過年必逛的老字號。包括三陽南貨店的雲片糕、邵萬生南貨店的糟貨、真老大房食品的糕點與鮮肉月餅、萬有全腌臘熟食總店的金華火腿、泰康食品店與老同盛南北貨總號的各式熟食與糖果等。繁華的上海南京路上，仍然儘是老上海的老味道。

買回家的年貨還是要經過整理晾曬。當年，滿街晾曬的臘肉、板鴨等鹹年貨也是上海的一道風景，大白天走在上海弄堂裡，抬頭是琳瑯滿目的年貨遮蔽天光。上海屠姓民眾笑稱，當時誰在家門口晾的鹹貨多，代表年貨置辦的愈豐富，家底愈殷實，「也算是當年的一種炫富吧！」

上海年貨城隍廟
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

中國客不再爆買？ 官媒稱：消費更精明更精緻了

2018-02-20 11:40

「笑臉哥」第19年亮相春晚 今年腿抽筋只看了一半

2018-02-20 10:33

中國計程車破舊、態度不佳？ 背後牢騷誰人知

2018-02-20 10:47

兵馬俑在美遭「斷指」 陸方震怒究責

2018-02-19 22:44

中國增加遠洋捕撈 外媒：恐加劇與鄰國衝突

2018-02-20 11:57

陸電影票房 三天逾140億元

2018-02-20 00:04

上海迪士尼春節擠爆

2018-02-20 00:04

研究台本土文學 旅加陸學者：兩岸民間不該相互敵視

2018-02-19 21:41

清除北京低端人口 明朝太監劉瑾也幹過

2018-02-19 21:36

UCLA教授廖國男台北出生 當選中國科學院外籍院士

2018-02-19 19:38

大陸旅遊高峰 春節前四天接待2.87億人次

2018-02-19 17:33

香港賀歲賽馬投注近66億 歷來第2高

2018-02-19 16:16

陸院士為工作30年不回家 網民重批後被拘

2018-02-19 01:49

大陸女富豪發跡史：36歲最嫩女首富 靠的是最老哏的那一招…

2018-02-18 20:44

迪士尼為中國製拜年短片 網友卻歪樓：維尼呢？

2018-02-18 17:41

名過其實收費高 中國大陸知名景點入列

2018-02-18 16:39

狗年靈犬PK 本土神犬救主越獄 西洋萊西不夠看

2018-02-18 09:00

外國人最熟悉中文詞彙排名 「少林」擠下「你好」列第一

2018-02-17 21:16

春節年假前三天 大陸境內旅遊2.14億人次

2018-02-17 20:35

倒貼「福」字錯了？ 民俗學家：貼在垃圾桶的

2018-02-14 12:51

「港式紅包」怎麼包？ 六成港民都包20港幣

2018-02-14 10:40

杭州「山寨巴黎」騙倒巴黎人 網友：就差一條塞納河了

2018-02-13 16:04

火車上被偷1.8萬 男背出「鈔票編號」賊難抵賴

2018-02-13 15:29

「春運」來了 子彈列車改變全球最大規模人口移動

2018-02-13 13:02

土家「ㄠ妹兒」 演出非遺精品

2018-02-13 02:18

俄羅斯媒體：中國是全球唯一 還在增產核彈的大國

2018-02-04 20:46
看更多

熱門文章

春晚「國家級種族歧視」 誰搞的飛機

2018-02-20 09:00

中國人打麻將暗藏大學問 「中發白」寄託古人願望

2018-02-19 17:26

清除北京低端人口 明朝太監劉瑾也幹過

2018-02-19 21:36

中國「海歸」掀返鄉潮 矽谷緊張不安

2018-02-19 21:14

兵馬俑在美遭「斷指」 陸方震怒究責

2018-02-19 22:44

UCLA教授廖國男台北出生 當選中國科學院外籍院士

2018-02-19 19:38

二孩政策 解不了人口危機

2018-02-20 00:04

研究台本土文學 旅加陸學者：兩岸民間不該相互敵視

2018-02-19 21:41

陸車攻海外 廣汽開進美國

2018-02-20 00:04

人民幣升值 大陸匯率政策今年可能轉向相對自由化

2018-02-19 21:36

鳳梨酥攻陸 搶甜蜜商機

2018-02-20 00:04

人民幣雙向波動 幅度將擴大

2018-02-20 00:04

中國計程車破舊、態度不佳？ 背後牢騷誰人知

2018-02-20 10:47

陸速食麵銷量減…高鐵害的

2018-02-20 00:04

大陸旅遊高峰 春節前四天接待2.87億人次

2018-02-19 17:33

陸電影票房 三天逾140億元

2018-02-20 00:04

中國客不再爆買？ 官媒稱：消費更精明更精緻了

2018-02-20 11:40

廣汽集團進軍國際 五大考驗

2018-02-20 00:38

「笑臉哥」第19年亮相春晚 今年腿抽筋只看了一半

2018-02-20 10:33

廚房直播 大陸外賣食安看得到

2018-02-20 00:04

老上海辦年貨獨鍾老字號 熱門到還要通宵排隊

2018-02-20 10:52

上海迪士尼春節擠爆

2018-02-20 00:04

年宰400萬驢熬阿膠 陸商為避免國際撻伐學習自養

2018-02-19 13:46

陸產客機拚適航認證

2018-02-20 00:04

香港賀歲賽馬投注近66億 歷來第2高

2018-02-19 16:16

徐福記開體驗店 抓住年輕客

2018-02-20 00:04

促可持續發展 黃河流域將實施禁漁期制

2018-02-19 15:50

中國增加遠洋捕撈 外媒：恐加劇與鄰國衝突

2018-02-20 11:57

對岸線上訂餐夯 一年吃掉近兆元

2018-02-20 00:04

陸擬提出表外放貸資管新規 引發監管攻防

2018-02-19 21:18

雲南長蟲山森林大火 動員逾200人搶救

2018-02-19 22:24

陸網民購買網路理財商品 達1.29億人次

2018-02-19 20:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top