老上海辦年貨獨鍾老字號 熱門到還要通宵排隊

2018-02-20 10:52 中央社 上海20日電



講到早年辦年貨，上海人的記憶可是相當精采，「五香豆要去城隍廟買、炒貨要去三陽南貨店買、糟滷要去老大同買」，這些老字號至今仍屹立不倒，幾十年的光陰在上海宛如靜止。

上海南京東路步行街上的遊客。 聯合報系資料照／特派記者陳言喬攝影 分享 facebook

春節前夕走在在上海熱鬧的南京東路步行街，第一食品商店異常顯眼，在大大的紅招牌下，絡繹不絕的人幾乎佔滿騎樓，進入店內摩肩擦踵，周邊儘是上海話。

除了一些上海傳統糕點，第一食品商店現在也賣許多包裝食品，與外面商店沒有太大不同，但上海人還是喜歡到第一食品商店備年貨，除了品項充足，為的也還是那份老上海的感覺。

春節期間消費市場持續火爆，上海第一食品商店內人潮涌動。 新華社 分享 facebook

1960、1970年代，中國大陸購買食物需要憑「票」，澎湃新聞引述上海市非物質文化遺產保護中心辦公室主任張黎明說，當時每家每戶到了過年都領到一張集合式大票證，小心剪成郵票大小的一張張，分別購買大黃魚、小黃魚、凍鵝、凍鴨、冰蛋、冰糖、花生仁、香瓜子、粉絲、桂圓等。

「如果想要拿著一張年貨票在一個地方就把東西買齊，那只能是第一食品商店了」，張黎明說，年前的幾天，第一食品商店門口一定是大排長龍，有時還得通宵排隊。

除了第一食品，上海也有幾家過年必逛的老字號。包括三陽南貨店的雲片糕、邵萬生南貨店的糟貨、真老大房食品的糕點與鮮肉月餅、萬有全腌臘熟食總店的金華火腿、泰康食品店與老同盛南北貨總號的各式熟食與糖果等。繁華的上海南京路上，仍然儘是老上海的老味道。

買回家的年貨還是要經過整理晾曬。當年，滿街晾曬的臘肉、板鴨等鹹年貨也是上海的一道風景，大白天走在上海弄堂裡，抬頭是琳瑯滿目的年貨遮蔽天光。上海屠姓民眾笑稱，當時誰在家門口晾的鹹貨多，代表年貨置辦的愈豐富，家底愈殷實，「也算是當年的一種炫富吧！」