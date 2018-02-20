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中國計程車破舊、態度不佳？ 背後牢騷誰人知

2018-02-20 10:47中央社 上海20日電

在中國坐計程車，你有可能被旅館門房「賣」給司機，多付車資，計程車車輛破舊、司機態度不佳也常常為人詬病。不過，惡劣的環境由制度養成，在中國開計程車，也是大不易。

中國的計程車司機每個月必須繳交高額「份子錢」，每位司機提起都不免大吐苦水。 新華...
中國的計程車司機每個月必須繳交高額「份子錢」，每位司機提起都不免大吐苦水。 新華社
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中國的計程車司機每個月必須繳交高額「份子錢」，每位司機提起都不免大吐苦水。「份子錢」是1990年代中國政府部門透過出租車（計程車）經營權審批制度來控制車數量，多數計程車司機通過承包掛靠的方式向計程車公司「租」經營權。

「份子錢」依各地方政府規定不同而有不同價錢，在上海的計程車司機要繳交的「份子錢」超過8000元（約新台幣3萬6000元），還依向車行承租的車型或車況有所區別，一輛一般的上海大眾福斯車，司機一個月至多要繳交1萬2000元給車行。

「我一個月每天工作，一天跑18個小時」，上海的朱姓計程車司機說，但賺的錢扣掉份子錢、油費「算起來，也差不多打平而已」。

要在一天有限的24小時內賺到一個月上萬元的基本開銷，自然要好好計算每趟載客的「性價比」。中國計程車司機開車搶快、挑客拒載態度差、「高峰時段不肯進城，旅遊季節不肯進點（景點）」等種種為人詬病的行為，其實與整個制度有關。

另一位顧姓計程車司機也抱怨，上海無處不堵車，塞在擁擠的車陣中就賺不到錢，因此，雖然上海明令拒載的罰則，「我當然挑客，現在我也還挑客！」

記者曾在杭州搭乘一輛門闔不緊、零件鬆脫，開得飛快的計程車，在幾次驚險的錯車後，記者忍不住提醒司機「開慢一點，我不趕時間」，司機卻毫不在意地回頭稱「你不趕時間，我趕時間！」。

趕時間，就容易違規。中國交通違規採記分制，每張駕照記滿12分就吊扣或吊銷駕照。每天在路上討生活又橫衝直撞，計程車司機的違規罰款與記點一定不會少，但中國計程車司機也有法門：找黃牛。

按交通違規黃牛價格，1分最低200元，不少黃牛由計程車行代為仲介，用錢解決問題，中國計程車司機因此少有因違規記點遭吊扣駕照失去工作的。

有交通違規黃牛，也有另一種「兜售客人」的黃牛。上海各大酒店門口是計程車司機必爭之地，因為往往能載到將赴浦東機場的長途客，看準司機的心理，部分酒店門口的門房也做起生意，假意幫要去機場的客人攬車，實際上卻探頭進車問司機：「機場20元？」

上海的吳姓計程車司機說，「這就代表，他有客人要去浦東機場，你要載，得給他20元」，那這樣司機不就吃虧了？「路上繞路，賺回來呀！」

講到份子錢或黃牛，計程車司機有源源不絕的話題，若再提到滴滴出行等共享叫車平台，多數計程車司機就更氣了。上海的李姓司機大嘆「這都是政府的問題」，雖然個人營業的專車仍沒有合法，但「實際上就是不抓了」。

在中國，民眾抱怨叫不到計程車、車行抱怨招不到司機、司機則抱怨賺錢實在太難。中國叫車平台的發達，著重的就是補足中國計程車的不足，但造成計程車困境的其實是制度，這點卻只能依賴官方做出改變。

計程車上海浦東機場
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