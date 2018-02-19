研究台本土文學 旅加陸學者：兩岸民間不該相互敵視

2018-02-19 21:41 中央社 台北19日電



出生於北京的加拿大學者孔書玉（後排站立者）多次來台研究台灣本土文學。她表示，希望透過客觀研究與論述，讓中國大陸更了解台灣本土文化形成的歷史背景。（資料照片） 中央社 分享 facebook

出生北京的加拿大學者孔書玉近年多次來台研究台灣本土文學。她表示，台灣近10年積極推動本土文化，對中國而言既陌生甚至帶有威脅，「撇開政治不談，兩岸民間不該相互敵視」。

孔書玉來台期間接受中央社專訪時表示，她希望透過客觀研究與論述，讓中國大陸更了解台灣本土文化形成的歷史背景，以及台灣人為什麼重視本土文學、如何透過本土文化教育認識自己居住的土地。

孔書玉1988年自北京大學中文系畢業後，隨後取得北大比較文學碩士、英國哥倫比亞大學（UBC）亞洲研究系博士。

她先後在加拿大阿爾伯塔大學（University ofAlberta），雪梨大學（University of Sydney）任教，目前是加拿大溫哥華西門菲沙大學（SFU）人文學系教授，主要從事亞洲文學、電影、文化，以及海外華文文學與傳媒的教學與研究。

談到來台研究本土文學創作的緣起，孔書玉說，包括現任中央社董事長劉克襄在內的3位台灣作家，2009年11月曾到溫哥華西蒙菲沙大學林思齊國際文化交流中心演講，自己當時則是活動主持人。

她表示，當時的演講讓她發現台灣本土文學創作不只侷限於歷史文化，更多還包含土地關懷、生態環保等議題，這些都值得華人文化圈學習。

孔書玉在2016、2017年間多次以訪問學人身分來台蹲點研究，2017年底更走訪金門、花蓮進行本土與生態文學的田野調查。孔書玉說，她看到台灣的書店、圖書館這兩年的暢銷書都是本土文學作品或台灣歷史的書籍，讓她相當震驚、感動。

為此，她曾在微信公眾號的專欄中寫道：「當一個地方的人民，對自己的人口構成，自然環境，歷史演變和文化構成有如此的自覺和興趣時，當他們試圖擺脫單一意識形態和文學傳統的束縛，往往就會產生新的語言和方式，想像自己與這個世界的關係。」

孔書玉認為，由於歷史因素，台灣這塊土地雜揉了中國、日本、台灣原住民等各種不同文化。她過去曾長時間在雪梨任教，澳洲同樣也是多元文化的聚集地，因此她更能理解台灣文化兼容並蓄的精神。

但她也提到，對自己在中國大陸的友人而言，或許不太能認同台灣人「哈日」情懷或者崇尚「本土文化」的精神。

為此，她希望透過來台研究，讓中國大陸更了解台灣的文化構程與認同，「雖然我做的研究或許對台灣人而言稀鬆平常，但對大陸的朋友而言是陌生且需要了解的」，「不論政治如何，兩岸總要相互認識，民間不該存有敵意」。