狗年靈犬PK 本土神犬救主越獄 西洋萊西不夠看

2018-02-18 09:00 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京故宮前的警犬正在上日常撲咬訓練課。 路透 分享 facebook

狗年來臨，平日就是人類忠實好伴侶的「汪星人」，今年開年的話題更少不了牠。在台灣，名聲響亮的「狗明星」或許是電影「靈犬萊西」中的那隻牧羊犬，牠與主人翁間的故事尤其感人；而中國古代的筆記小說裡，也有許多有關忠犬的描述。

「靈犬萊西」劇照。 圖／取自網路 分享 facebook

大陸知名推理小說家呼延雲（本名「張煒」），最近在北京晚報「敘詭筆記」的系列專欄文章中，介紹了不少中國筆記小說中的忠犬代表。他說，忠犬跟忠臣一樣，倘若只有其忠而無其智，「平時袖手談心性，臨危一死報君王」，這樣的「忠」大概只能算是一種迂腐，毫無實用價值。所以古代筆記對「靈犬」往往不吝筆墨，大書特書，強調一條優秀的狗狗不僅要忠於主人，還要具有幫助主人擺脫危難乃至痛改前非的靈性。

搜神後記 楊生狗濕身救主

據稱是陶淵明所著的「搜神後記」。 圖／取自網易 分享 facebook

以「桃花源記」聞名於後世的田園詩人陶淵明，他在「搜神後記」中記錄的「楊生狗」，是呼延雲心目中「靈犬」的代表。

「搜神後記」中提到，「晉太和中，廣陵人楊生，養一狗，甚愛憐之，行止與俱」。意指有一年寒冬臘月，楊生喝醉了酒，回家路上走過一片長滿野草的荒郊野地，暈乎乎地倒頭便睡。恰好附近有人放火燒荒，風勢極盛，火借風力，頃刻燎原，沒多久就逼近楊生。

年前北京故宮前的警犬正在等候上日常訓練課。 路透 分享 facebook

楊生的狗圍著他拚命叫喚，「生醉不覺」。不遠處有一個水窪，狗便跳進去，然後躍出再到楊生附近的草叢裡打滾，把身上的水灑在上面，「如此數次，周旋跬步，草皆沾濕」，等到火燒到這裡，自然越不過「水圈」，楊生這才倖免於難。「生醒，方見之」，自是感動不已，把事蹟跟人們一說，附近的人都知道他有一隻忠於主人的好狗。

主人逃出井底 越獄狗重回懷抱

農曆年前，上海一名婦人為她的愛犬剪毛打扮。 法新社 分享 facebook

爾後，生因暗行，墮於空井中。狗呻吟徹曉。有人經過，怪此狗向井號，往視，見生。生曰：「君可出我，當有厚報。」人曰：「以此狗見與，便當相出。」不久後的某一天，楊生半夜出門，一不留神，掉進一口枯井，他的狗在井邊狂吠一夜。

第二天拂曉，有人從附近經過，聽狗叫得奇怪，便趕過來查看究竟，發現掉落井底的楊生。楊生向他求救：「只要你能救我出去，我定有厚報。」那人認識楊生，知道他有一條好狗，便說：「你只要把你的狗送給我，我就救你上來。」楊生搖頭說：「這狗對我有救命之恩，不能送你。」那人拔腿要走。楊生的狗低頭向主人叫了兩聲，楊生明白了牠的意思，於是同意了。那人救楊生出了井，把狗拴上牽走了。五天後的一個深夜，狗狗成功「越獄」回到楊生家中。

陶淵明筆下的「靈犬」，對陷於危難中的主人表現出來的即時救援行動，幾乎已到了出神入化的境界。

死裡逃生 偷肉大黑狗戒肉

東晉干寶所著「搜神記 」，是魏晉南北朝時期志怪小說的代表。 圖／取自博客來 分享 facebook

通曉中國筆記小說故事的呼延雲，再舉東晉干寶記錄神仙鬼怪著作「搜神記」中的故事。 與前述「楊生犬」的故事相仿，主人翁名叫李信純，同樣醉臥荒野遭大火，同樣是義犬以身濕草叢，但結尾不同，而是「犬運水困乏，致斃於側」。李信純醒後「見犬已死，遍身毛濕，甚訝其事，睹火蹤跡，因爾慟哭」。當地太守聽說後感慨道：「犬之報恩，甚於人，人不知恩，豈如犬乎！」

另一個例子是，明代大學士朱國禎在「湧幢小品」裡記載的「越獄犬」故事。內容是，某地有個名叫宋儒的人，養了一條大黑狗。這大黑狗有個惡習，經常趁著三更半夜溜出家門去，跑到鄰居家的廚房裡偷肉吃，三番五次後，終於被發現。

鄰居找到宋儒告狀，宋儒一開始還不信，夜裡身藏院子裡，真的發現大黑狗溜出家門，一會兒功夫叼了一塊肉回來，頓時氣得不行，天亮將大黑狗牽到狗肉鋪子裡賣了幾百錢。過幾天，一大清早，宋儒剛打開家門，就見大黑狗高興地撲上來，原來這傢伙從屠夫手中逃了回來，「搖尾就儒作乞憐狀」。宋儒心一軟，訓斥了牠一頓，讓牠今後不許再偷肉吃，然後把牠留了下來，將錢退還給狗肉鋪子。大黑狗撿了一條命，倒也識相，從此以後哪怕是有人投肉骨頭給牠，牠也不吃了。

以狗戲謔 拐當官的學狗叫

本名「張煒」的大陸推理小說家「呼延雲」。 圖／取自百度 分享 facebook

在呼延雲另一篇聊狗狗的古代筆記文章中，則舉了以狗戲謔人的笑話。這是隋代筆記「啟顏錄」（中國軼事小說類笑話集）中記學者侯白年輕時的一樁趣事。侯白的家鄉新上任一位知縣，他去拜謁時，在門口遇到一位熟人，就跟人家吹牛：「我能讓縣令學狗叫。」熟人說：「你就扯吧，縣令怎麼會學狗叫？你要是真能做到，我請你吃飯，否則你請我，如何？」侯白同意了。

兩人一起進見，縣令知道侯白頗具才名，對他很客氣，侯白跟縣令說：「咱們縣盜賊多，我建議您下一道命令，號召家家戶戶都養狗防賊。」縣令說：「好主意，就按照你說的辦。」侯白發愁了，便說：「不過嘛，這狗也分很多種，有好的有壞的，有一種狗叫起來呦呦（ㄧㄡㄧㄡ ）的，就不怎麼樣。」縣令一聽覺得奇怪：「不會吧，我只聽說狗會汪汪叫、嗷嗷叫，沒聽說過會呦呦叫的啊？」旁邊的人都偷偷笑了起來。

小辭典

《搜神記》：原著干寶，字令升，晉新蔡（今屬河南）人，是東晉著名史學家、文學家。 少勤學，博覽書記，以才器聞；元帝時以著作郎領國史遷散騎常侍，著有《晉紀》二十卷，時稱「良史」。資料上記載，干寶性好陰陽術數之道，所著目的要為鬼神靈異的存在提供大量的例證。其中的故事，除了生動有趣，也深具警世意味。

《搜神後記》：又名《續搜神記》，是《搜神記》的續書。雖然相傳作者是東晉陶淵明，但是後世研究者認為在有關陶淵明的傳記資料中，都未提起他寫過這本書，只有梁朝一名叫慧皎的和尚，在其編寫的高僧傳序中，曾指陶淵明寫過此書，加上因書中所記之事都是陶淵明死後之事，因此外界多懷疑此書是後人增益所成。