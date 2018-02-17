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香港科技大學之光 AIE之父唐本忠：敢把巨人踩腳下

2018-02-17 08:30世界日報 香港新聞組╱香港18日電

香港科技大學教授唐本忠。 新華社
香港科技大學教授唐本忠。 新華社
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香港科技大學教授唐本忠主持完成的「聚集誘導發光」項目（下稱AIE項目），日前獲得國家自然科學獎一等獎。這是國家自然科學一等獎首次頒發給兩地科技融合項目。「AIE之父」唐本忠表示，AIE是一個相當寂寞的「冷板凳」，但他們以十二分的熱情與精神去克服困難，最終將「冷板凳」坐熱，把AIE打造成一個具有國際影響力和有中國烙印的科學品牌。

文匯報報導，唐本忠本著顛覆精神提出了AIE概念，他將自己的研究生涯形容為「創新三部曲」：第一部，發現新現象、發掘新問題；第二部，提出新概念、建立新模型；第三部，開發新應用、開拓新領域。

唐本忠表示，AIE與眾所周知的光物理學常識恰好相反，是一個反傳統的新概念。「AIE起初並沒引起多大關注，間或還被人嘲諷，是一個相當寂寞的『冷板凳』。」唐本忠說。

據報導，出身寒門的唐本忠是內地恢復高考後的第一批大學生。他說：「從小學到高中，政府免掉了我全部的學雜費。在華南理工大學求學期間，我依靠政府助學金完成了學業。在國外留學期間，我國政府獎學金保障我取得了博士學位。從寒門子弟到大學教授，我真誠地感謝撫育我成長的這片熱土。」

他在懵懂之中進入高分子化學殿堂，從日本和加拿大學成後扎根香港逾20載，在香港科大期間，他創造性地提出了AIE概念，引發全球眾多科學家的追隨探索。在60周歲這一年，唐本忠走上國家自然科學獎的最高領獎台。

「我的主要貢獻，是提出一個新的科學概念，聚集誘導發光概念可能改變很多人的思維。」唐本忠不斷提出要敢於創新、敢於顛覆傳統，敢於把巨人踩在腳下，最後超越巨人。

唐本忠在AIE領域的原創研究蜚聲海內外，並獲得「AIE之父」的稱號，但他對待科學研究、教育依舊充滿「叛逆」精神。

他特別強調：「我非常幸運有一支團結、和諧、拚搏、善戰的研究團隊。我非常享受和他們交流討論的過程，對他們所作的科學貢獻充滿了感激之情。」

香港大學教授大學生
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