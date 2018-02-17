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香港科技大學之光 首位女副校長葉玉如：科學需要女性

2018-02-17 08:31世界日報 香港新聞組╱香港18日電

大學高層女少男多，全球皆然，因此香港科技大學首位女副校長葉玉如，就特別引人注目。擁有神經生物學領域專才的葉玉如，雖然出身自女校，成長卻未因性別而受到局限，但她目睹當今許多女性需要更公平的發展環境，而且「科學需要女性」，因此致力為女性學者鬆綁，並與港大、中大的女副校聯手組織研討會，助女教授發展領導能力。

文匯報報導，葉玉如為科大首位女性學院院長及副校長，在美國藥廠做研究時，亦是當時唯一的女高層，更是香港第一位獲得被譽為「女性諾貝爾獎」的歐萊雅-聯合國教科文組織「世界傑出女科學家成就獎」。不過，她的科研成果雖然豐碩，卻仍感嘆女科學家「發展困難」。

據報導，在科大，負責研究和教書的女教授僅占約20%，女碩士和博士約30%，女本科生約40%。葉玉如認為，不少女性受限家庭和社會價值觀，比男性科學家承受更大壓力，「我有一個兒子和一個女兒，他們出生後，我特意停了一年工作照顧他們。」

為幫助員工平衡家庭與工作關係，葉玉如指科大正積極推動多項政策，「懷孕或剛剛有子女的女助理教授，可延遲一年申請升為副教授，而剛剛升格為父母的男女教授，可有一個學期暫停或減輕教書任務。」此外，科大近年亦成立女教授協會，組織各式活動和講座，令女性學者獲得支持。

鼓勵聘女教授 多元才有火花

為爭取多元化，科大鼓勵各學系多聘請女教授。據報導，科大去年曾宣布，期望未來5至10年，將大學女性正教授比率由不足10%增至25%，而現時女性教員比率偏低的理工學院能將比率增至30%，為女學生樹立榜樣，鼓勵她們投身科研。

葉玉如深信「科學需要女性」，但她強調︰「這不是說女性能完成的任務男性完成不了，而是任何一個環境都一定要多元化。」她認為，多元化的環境，才可令大家不同角度的觀點相互碰撞，擦出火花，並增加收穫。

此外，葉玉如亦與港大女副校長區潔芳、中大女副校長張妙清攜手，於3間大學推動高校女性領導力發展，決定於3間學校每年舉辦一次研討會，邀請海內外傑出女教授與每間學校十餘位女教授分享經驗。活動去年於中大舉行，今年和明年將陸續於港大和科大舉辦。

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