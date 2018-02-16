大陸80個城市春節空汙指數破表

2018-02-16 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 汪莉絹 ╱即時報導



大陸環保部16日通報，受不利氣象條件和煙花爆竹燃放影響，除夕19時至大年初一6時，大陸338個城市中，有80個城市空氣質量達到重度及以上汙染級別，其中有17個城市達到嚴重汙染級別。烏海、承德、巴彥淖爾、包頭等城市部分時段空氣質量指數（AQI）達到500。

中新社報導，大陸環保部官員指出，煙花爆竹燃放對城市空氣質量影響明顯。監測顯示，京津冀及周邊地區烏海、巴彥淖爾、廊坊、臨汾4個城市為嚴重汙染，承德、保定、德州、呼和浩特等14個城市為重度汙染，聊城、呂梁、新鄉等41個城市為輕度至中度汙染。其中，烏海市為區域內汙染最重城市，PM2.5和PM10平均濃度分別為每立方公尺434微克和562微克，空氣質量指數值達到462。烏海、承德、巴彥淖爾、包頭等城市部分時段的空汙指數達到500。

受煙花爆竹集中燃放的影響，2月15日19時-16日2時，338個城市PM2.5小時濃度快速升高。16日2時，監測的338個城市中，共有142個城市PM2.5小時平均濃度大於150微克，達到重度及以上汙染。其中，巴彥淖爾、梅州、烏海等65個城市為嚴重汙染。

報導稱，由於今年大陸各地普遍加強煙花爆竹禁放限放措施，與去年同期相比，今年春節大陸空氣質量普遍好轉。其中，京津冀地區PM2.5、PM10平均濃度分別為每立方公尺167和222微克，較去年分別下降28.9%和26.5%。