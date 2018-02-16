親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

狗年理財看這裡 三招讓你有效「錢滾錢」

大陸80個城市春節空汙指數破表

2018-02-16 20:31聯合報 記者汪莉絹╱即時報導

大陸環保部16日通報，受不利氣象條件和煙花爆竹燃放影響，除夕19時至大年初一6時，大陸338個城市中，有80個城市空氣質量達到重度及以上汙染級別，其中有17個城市達到嚴重汙染級別。烏海、承德、巴彥淖爾、包頭等城市部分時段空氣質量指數（AQI）達到500。

中新社報導，大陸環保部官員指出，煙花爆竹燃放對城市空氣質量影響明顯。監測顯示，京津冀及周邊地區烏海、巴彥淖爾、廊坊、臨汾4個城市為嚴重汙染，承德、保定、德州、呼和浩特等14個城市為重度汙染，聊城、呂梁、新鄉等41個城市為輕度至中度汙染。其中，烏海市為區域內汙染最重城市，PM2.5和PM10平均濃度分別為每立方公尺434微克和562微克，空氣質量指數值達到462。烏海、承德、巴彥淖爾、包頭等城市部分時段的空汙指數達到500。

受煙花爆竹集中燃放的影響，2月15日19時-16日2時，338個城市PM2.5小時濃度快速升高。16日2時，監測的338個城市中，共有142個城市PM2.5小時平均濃度大於150微克，達到重度及以上汙染。其中，巴彥淖爾、梅州、烏海等65個城市為嚴重汙染。

報導稱，由於今年大陸各地普遍加強煙花爆竹禁放限放措施，與去年同期相比，今年春節大陸空氣質量普遍好轉。其中，京津冀地區PM2.5、PM10平均濃度分別為每立方公尺167和222微克，較去年分別下降28.9%和26.5%。

中國環境監測總站預測，未來三天，受不利氣象條件和正月初一煙花爆竹集中燃放影響，大陸主要城市環境空氣質量總體一般，華北北部、華東、華南和西北大部以良至輕度汙染為主，局地可能出現中度及以上汙染，華北中南部以中至重度汙染為主。

爆竹聲中除舊歲。（新華社）
爆竹聲中除舊歲。（新華社）
分享

PM2.5重汙染春節
年終不夠買 新春送紅包 千元全聯禮券免費領

相關新聞

香港痙攣畫家 「畫畫讓我忘記痛」

2018-02-16 08:54

手機發紅包、搭高鐵回家 中國過春節愈來愈現代化

2018-02-15 15:14

色情、涉賭…陸十家直播平台下架

2018-02-14 23:42

香港攪拌畫家黃勵強 家人朋友都是主角

2018-02-16 09:06

北京五環內全面禁燃鞭炮 空汙大減58%

2018-02-16 18:37

央視春晚 中國演員塗黑臉扮非洲大媽惹議

2018-02-16 18:33

各地年夜飯大不同 傳統家鄉味最受歡迎

2018-02-16 17:53

北京地鐵規畫 2020年地下中軸線 貫通南北

2018-02-16 09:18

這家「聲音圖書館」 聽見長沙故事

2018-02-16 09:12

香港痙攣畫的另一半 貼心的「翻譯機」

2018-02-16 09:00

無緣中共政治局 這些人在春節團拜露面

2018-02-15 22:53

春晚 台星10人創新高 周董就來了五次

2018-02-15 22:33

中國特色小鎮爭奇鬥艷 賣辣椒學養生買情趣內衣

2018-02-15 14:45

春節遊客 廣州將迎1500萬人次

2018-02-15 02:54

發放春聯 返鄉列車喜洋洋

2018-02-15 02:54

中國紅迎新年 一派喜氣景象

2018-02-15 02:54

成都金沙太陽節 開幕

2018-02-15 02:54

共享單車走春 大數據：西湖最夯

2018-02-15 02:54

「藝術年夜飯」 北京新春聯歡

2018-02-15 02:54

杭州2022亞運村 將展江南韻味

2018-02-15 02:54

人造花卉 上海街頭「春意盎然」

2018-02-15 02:54

安徽臨工團圓飯 感受溫暖

2018-02-15 02:54

北京瞭望／北京磁浮 城市通勤典範

2018-02-14 23:30

潛逃10年 麥當勞謀殺案3嫌移交香港

2018-02-14 15:11

深圳計程車 2020年全用新能源

2018-02-14 13:14

倒貼「福」字錯了？ 民俗學家：貼在垃圾桶的

2018-02-14 12:51

搶占城市交通大餅 北京磁浮列車上路

2018-02-14 12:46

老外超愛 Chinglish英文版春聯大賣

2018-02-14 11:41

陸再提整治直播 要禁違規網路直播主

2018-02-14 11:09

「港式紅包」怎麼包？ 六成港民都包20港幣

2018-02-14 10:40

廣州長隆野生動物世界 羚牛寶寶亮相

2018-02-14 02:16

廣州越秀西湖花市開市

2018-02-14 02:16

福建龍岩市 村民採買年貨

2018-02-14 02:16

惠州蘇東坡祠景區 修復開放

2018-02-14 02:16

南京火車站 春運湧人潮

2018-02-14 02:16

陸新客機 忙準備試飛

2018-02-14 02:16

老大哥看著你！大陸農村 兩年內將全面安裝監控系統

2018-02-14 00:02

港巴翻車案 司機恐加控重罪

2018-02-13 23:59

杭州「山寨巴黎」騙倒巴黎人 網友：就差一條塞納河了

2018-02-13 16:04
看更多

熱門文章

無緣中共政治局 這些人在春節團拜露面

2018-02-15 22:53

海上巨無霸 藍鯨2號4月建成

2018-02-16 09:02

中美大年初一秀肌肉 美航母現身南海共軍宣傳新戰機

2018-02-16 16:43

中國崛起 「趕美」快變成完成式了

2018-02-16 11:37

春晚 台星10人創新高 周董就來了五次

2018-02-15 22:33

央視春晚 中國演員塗黑臉扮非洲大媽惹議

2018-02-16 18:33

港媒對台灣駐港機構提一中 耐人尋味

2018-02-15 22:48

北京地鐵規畫 2020年地下中軸線 貫通南北

2018-02-16 09:18

各地年夜飯大不同 傳統家鄉味最受歡迎

2018-02-16 17:53

中美關係 兩岸始終是大變數

2018-02-16 11:32

中國貧童冰花男孩過年唯一心願：媽媽回家

2018-02-16 13:51

習近平拜年 「奮鬥是幸福」

2018-02-15 22:36

中美關係3爆點 貿易問題最棘手

2018-02-16 11:39

融合旅遊、文創、生活 「書店+」上海遍地開花

2018-02-16 09:16

北京五環內全面禁燃鞭炮 空汙大減58%

2018-02-16 18:37

中美貿易戰？「合則兩利，鬥則俱傷」

2018-02-16 11:32

香港痙攣畫家 「畫畫讓我忘記痛」

2018-02-16 08:54

6.88億人除夕發微信紅包，「80後」成主力

2018-02-16 20:54

大陸80個城市春節空汙指數破表

2018-02-16 20:31

香港攪拌畫家黃勵強 家人朋友都是主角

2018-02-16 09:06

大陸去年12月增持美債83億美元，仍是美最大債權國

2018-02-16 21:27

這家「聲音圖書館」 聽見長沙故事

2018-02-16 09:12

香港痙攣畫的另一半 貼心的「翻譯機」

2018-02-16 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top