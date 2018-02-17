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避開返鄉人潮 有陸民反向接爸媽進城過年

2018-02-17 08:26中央社 台北16日電

圖為在福州火車站，一名旅客背著行囊準備乘車返鄉過春節。 新華社
圖為在福州火車站，一名旅客背著行囊準備乘車返鄉過春節。 新華社
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農曆新年，多數中國民眾總是忙著從大城市回到家鄉過節。但近幾年來，一些在北京、上海等地工作的外地人開始反向操作，把爸媽和家人接到大城市過節，避開返鄉返城的龐大人潮。

「挺好的呀，早知道應該早幾年就這樣了」。老家山東高密、在北京市一家餐廳擔任領班的小吳，早早就就幫爸媽買好了往返的高鐵票，老人家將近一週前就搭車到了北京，如今正在城裡的景點四處蹓躂。

小吳說，高密不算大站，因此不換車能直達北京的高鐵列車，一天也就只有8班。然而，由於他提早把父母接到北京，加上搭乘的方向與龐大的返鄉人潮相反，結果一次就訂到票了，「太好訂了」。

過完年，小吳的雙親打算農曆正月初六再回老家，而當天也是中國春節7天連假的最後一天。但小吳說，回高密搭高鐵的人稍多一點，雖然想搭的班次沒訂到，但改訂早一班的也訂到了，「妥妥的」。

回想往年，小吳說，每次回老家過年，總得在搭車日期開放售票的前一天深夜當鍵盤俠。等午夜12時一到，就進入搶票大戰，但有好幾年就因為網路塞機等問題，沒訂到票，只好修改行程，十分困擾。直到同事教他可把雙親接到北京過年，才曉得這種反向操作的妙處。

另一位擔任企業宣傳經理的果果，是位老家在吉林長春的東北姑娘。3年前她和父母約定，一年她回老家過年，隔年就輪老人家進北京過年。今年，輪到她父母到北京過年。和小吳一樣的是，高鐵票一樣好買。

「大過年的，北京城空得很，大多數地方都不擠」。果果今天受訪時，正帶著爸媽坐在難得空蕩蕩的北京地鐵車廂裡，準備到百貨公司逛街。

儘管車票好買，老人家也因為能有機會到大城市過新年及探望兒女感到新鮮。但中國大城市裡絕大部份的餐廳，過年動輒休息半個月到將近一個月，吃飯就成了問題。

但小吳和果果異口同聲地說，這也不難解決，只要事前多買點菜，在家自己煮飯或讓父母下廚，就當是在老家一樣，老人家也都能接受。如果懶得煮，就儘量安排在百貨公司的商場吃飯，並規劃好行程，也不是大問題。

兩人都表示，在北京、上海等大城市，像他們這樣把家人從老家接到大城市過年的人，有逐漸增加之勢，原因就是免去春運搶票及搭車人擠人之苦，也讓老人家有出外走走的機會，算是一舉兩得。

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