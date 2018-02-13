暴力壟斷工程 54人涉黑判刑

2018-02-13 02:18 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣州市荔灣區人民法院10日對劉永添等人組織、領導、參加黑社會性質組織等罪一案，進行一審公開宣判。該案共有54名被告人、74名辯護律師，被告人數和辯護律師人數，均刷新廣州市兩級法院審理的「涉黑」案件紀錄。

劉永添等2人被法院一審判處有期徒刑20年，另52人被判處19年至兩年不等有期徒刑。

新華社報導，經法院審理查明，1999年後，被告人劉永添當選原廣州市蘿崗區東區街劉村社區居民委員會黨委書記。為獲取非法利益，劉永添利用其身分，制定「劉村轄區內所屬村、社的土地上的工程必須由本村、社人員承建，外人不能插手」的不成文規則。

法院一審認定，被告人劉永添、朱志高、陳鏡登、劉永東犯組織、領導黑社會性質組織罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪等罪，依法數罪並罰，其中對劉永添決定執行有期徒刑20年，剝奪政治權利四年，並處沒收財產5020萬元（人民幣，下同），罰款120萬元；對陳鏡登決定執行有期徒刑20年，剝奪政治權利三年，並處沒收財產3000萬元，罰款98萬元。

法院認定劉志釗等48名人犯參加黑社會性質組織罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪等罪，認定劉仲成、劉仲堅犯故意傷害罪。法院對朱志高、劉永東、劉志釗等52名被告人分別判處19年至兩年不等的有期徒刑，並處以3098萬元至1萬元不等的財產刑。宣判後，除兩人表示不上訴外，劉永添等其餘52人表示上訴。