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春節返鄉車流 擠爆粵出省通道

2018-02-13 02:18聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

春節臨近，自廣東北上返鄉過年的車流也越來越多。廣東韶關高速交警部門昨天指出，韶關四條高速出省通道擁擠，最高峰時車龍長達22公里。

中新社報導，每到春節前，離粵北上回家過年的車流便會「擠爆」各大高速公路。韶關市交警部門指出，從2月9日開始，韶贛高速公路、京港澳高速南段車流明顯增多，大量小車經由韶贛高速轉武深高速在韶關境內的仁新高速行駛。

從交警提供的近幾日數據比較，節前北行出省車流最高峰是2月10日，數以萬計珠三角號牌的小車蜂擁進入韶關境內，途經樂廣高速、京港澳高速韶關段（京珠北）、韶贛高速以及2017年底新開通的仁新高速北上或東行。

2月10日10時30分，韶贛高速往贛州方向K25至K47車流量持續攀升，車龍最長一度長達22公里，韶關交警高速二大隊民警迅速在大塘收費站出口採取分流管制措施，引導湖南方向車輛轉仁化國道行駛，同時民警與路政部門聯合，迅速在丹霞樞紐轉仁新高速的匝道臨時用椎筒間隔出兩個通道，由原來的一條車道變成二條通道後，車龍很快得以疏導。

樂廣高速也於10日迎來北上出省車流高峰，車流總量突破13萬輛次，韶關交警高速大隊民警重點布警加強樂廣劉屋互通、大瑤山隧道群、粵北收費站至粵湘交界路段巡邏管控和疏導力度，通宵處置事故，盡快恢復路段通行；仁新高速車流量比平日暴漲9倍。

高速交警部門預計，近兩天經韶關北行出省車流將持續保持高峰。目前韶關交警全員上崗，增加各路段駐點中隊警力，加強路面管控。

交警高速大隊增派警力防控京港澳高速沙溪長下坡、隧道群、武深高速連接線及韶贛高速梅關收費站等容易發生交通塞車等路段。交警還在高速公路各出口處設置交通事故快處快賠點，確保快速處置事故，盡快恢復通行，預防二次事故發生。

韶關交警高速一大隊長雷洪指出，昨天開始，越臨近除夕，北上車流也會逐漸回落，而下一個高峰，將是年後從各地返回廣東的車流。

高速公路春節塞車

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