上海旌逸集團傳弊 負責人向警方自首

2018-02-12 18:27 中央社 上海12日電



號稱資產超過百億的線下理財平台上海旌逸集團傳出財務危機，上海普陀警方微博昨夜發出消息指，旌逸集團孔姓負責人涉嫌違法犯罪，10日向警方自首後，案件調查中。

網貸天眼日前報導，旌逸集團以高收益、養生講座、旅遊等方式向中老年為主的投資人吸攬巨資，一旦出現問題，將會引發連鎖反應，成為下一個e租寶。

e租寶是以融資租賃債權交易為基礎的網路金融居間服務平台，以高利息為誘餌吸引民眾投資，並一度得到官媒和政府的支持，2017年e租寶遭到查處，陸媒稱其1年半內非法吸金人民幣500多億元，受害投資人高達90餘萬人，遍布中國大陸31個省市區。

官網顯示，旌逸集團是一家以實業投資、投資管理、資產管理為主的公司，成立於2011年1月，法人代表孔祥友，註冊資本5000萬元。

旌逸集團擁有多家分公司以及營業網點，旗下有旌逸財富、人宇資產、旌逸名車匯、旌逸溫州汽車城、福建鑫泰光電等分公司。企業主要從事金融投資、汽車貿易、房產開發、光電高科、國際貿易等。

報導說，旌逸集團大股東孔祥友控股90%，也是公司董事長，最早靠成立的汽車貿易公司起家。據中國國家企業信用信息公示系統顯示，近2年旌逸集團處罰資訊多達6條，主要涉及違法發布投資收益廣告等內容。

陸媒曾報導，旌逸公開散發的資料顯示，其涉及的項目聲稱年化報酬率在7.8%至16%之間。

此外，旌逸集團旗下P2P平台鯨億金服也傳出受牽連。報導說，鯨億金服平台理財產品收益率極高。180天期限的年化報酬率達16.38%，60天達13.86%。在目前P2P行業中，鯨億金服的收益比行業普遍收益高出許多。