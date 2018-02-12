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越晚越冷！今晚到明晨寒流影響大 可能有6度低溫

文物修復 陝西不藏私

2018-02-12 02:46聯合報 （中新社）

為拉近民眾與文物的距離，消除文物修復的神秘感，陝西歷史博物館建立文物保護修復展示室，讓民眾能夠零距離觀看文物保護修復。

（中新社）
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