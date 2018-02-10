親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

內神通外鬼？港8南亞裔 15秒劫1.2億

2018-02-10 16:46世界日報 香港新聞組╱香港10日電

尖沙咀鬧市昨日早上發生搶劫鉅額日圓解款案，其中3名疑匪稍後被捕，警方起回全部失款...
尖沙咀鬧市昨日早上發生搶劫鉅額日圓解款案，其中3名疑匪稍後被捕，警方起回全部失款，並通緝另5名在逃南亞劫匪。 香港中國通訊社
分享

尖沙咀鬧市昨日早上發生搶劫鉅額日圓解款案。5名南亞裔兌換店職員運送一批約值4.5億日圓（約1.2億台幣）前往銀行存款途中，遭8名蒙面南亞裔匪徒襲擊搶劫。其中3名疑匪稍後被捕，警方起回全部失款，並通緝另5名在逃南亞劫匪。由於全程僅約15秒，警方不排除「內神通外鬼」。

據文匯報報導，事發昨晨11時35分，尖沙咀重慶大廈一間兌換店5名年約20多歲南亞裔職員，用人肉運鈔方法，拖運兩個載有約值4.5億日圓現金行箱，徒步前往約400米外一間銀行存錢。

警設路障 逮捕3嫌

當運鈔職員行至加拿芬道時，疑一直從後跟蹤的8名南亞匪徒趨前亮出利刀指嚇同鄉，並拳打腳踢，然後搶走行李箱，登上接應七人車逃去，全過程僅約15秒。

報導指出，警方接報展開「捷進行動」，在全港多處架設路障，約40分鐘後在美孚天橋近萬事達廣場，截停接載其中4名劫匪逃走的七人車，當場制伏一名劫匪，另外3匪在後座見到警方路障即時開門逃走。

被搶款 全部起回

警匪於車來車往天橋上追截，驚險非常，其中一匪跨過路中石壆時，被追至警員制服，另兩人從天橋躍下沿美孚街市逃走，當中一匪跳橋時腳部受傷，逃至巴士總站外卒被擒獲，另一人則乘亂逃去無蹤。

涉案被捕3名南亞劫匪，年齡由31歲至38歲，其中一人持有香港身分證明文件。

被捕兩匪晚上被蒙頭帶署調查，警員發現該輛七人車行車證已過期，之後在車廂後座找回兩個載有4.5億日圓的行李箱。

8匪當街15秒搶4.5億日圓　3人陷路障被捕 郭蕙嫺
8匪當街15秒搶4.5億日圓　3人陷路障被捕 郭蕙嫺
分享

亞裔香港搶劫

相關新聞

揭海航錢荒 南方周末報導緊急被撤

2018-02-10 17:30

春晚門票網賣5萬 央視：不要上當

2018-02-10 17:18

失智婦送貨迷路7公里 誤闖紅隧

2018-02-10 17:01

弄堂博物館 藏老上海回憶

2018-02-10 16:14

中國高鐵復興號投入春運 民眾期待

2018-02-10 15:07

自我審查 微信宣布管制公眾號註冊數

2018-02-10 14:18

春運期間 陸保險公司提供直升機緊急救援

2018-02-10 13:30

武漢計程車動手腳 里程數司機說了算

2018-02-10 13:30

桂民海露面 自稱是瑞典的棋子

2018-02-10 10:51

推進平潭發展 福建將引進千名台灣專才

2018-02-10 08:02

香江風情／流感死百人 醫生戰歌手

2018-02-10 00:14

北京清華長庚 將可移植肝臟

2018-02-10 00:06

深圳推「機器戰警」 能自動巡邏搜疑犯

2018-02-09 17:19

七年前太平洋大逃殺案 5主犯死刑核准

2018-02-09 17:16

鄭州警「科技墨鏡」人臉識別已抓7逃犯

2018-02-09 17:12

縱火4死 杭州保母被判死刑

2018-02-09 17:11

西安領頭 關中平原城市群出爐

2018-02-09 17:10

春運高鐵事故多 滬昆2列車供電中斷

2018-02-09 17:05

「逆向春運」夯 進城車票一票難求

2018-02-09 17:03

反思南京大屠殺 村上春樹新作中國熱賣

2018-02-09 17:02

告滙豐違信託 羅老太獲准分案

2018-02-09 15:30

成都女想跳樓 對面男子看熱鬧失足墜亡…

2018-02-09 15:22

建制「踴躍發言」 傳召鄭若驊案未及表決

2018-02-09 15:16

港BB彈驚魂再現 路人成活靶

2018-02-09 15:12

被點名…茅台酒降價90元

2018-02-09 15:11

中國小伙炒比特幣 半年賺近600億

2018-02-09 15:10

港大研究：抑制超級惡菌 「鉍」衝破抗藥性

2018-02-09 15:10

影／沒安全感…成都相親女 要求男方資產1億

2018-02-09 15:09

不信疫苗有效 高危人士接種率不到50%

2018-02-09 15:09

港藝人指流感疫苗無用 醫界斥責荒唐

2018-02-09 13:05

陳可辛催淚片「三分鐘」 人物原型找到了

2018-02-09 12:34

習李悼念香港國學大師饒宗頤 港媒：超規格表現

2018-02-09 11:55

陸CPI漲幅連一年低於2% 春節2月可能拉高

2018-02-09 11:44

廣東20萬志工 服務返鄉大軍

2018-02-09 01:30

返鄉大隊進站 千餘人抵家鄉

2018-02-09 01:30

「話小年．送灶糖」小年到年味濃

2018-02-09 01:30

打年酒過大年 桂林酒窖湧人潮

2018-02-09 01:30

四川「民俗大禮包」 春節南投上演

2018-02-09 01:30

佛山路面塌陷 8人死亡3失聯

2018-02-09 01:30
看更多

熱門文章

陸外交部：日方借賑災公然製造一中一台

2018-02-09 19:29

婉拒大陸救災 學者：陸充滿算計 台智慧不足

2018-02-10 10:57

廣角鏡／共軍殲20 列裝作戰部隊

2018-02-10 04:01

陸打給傅崐萁 陸委會：不應把台灣當地方

2018-02-09 23:58

安倍稱蔡「總統」 陸怒批：公然製造一中一台

2018-02-09 23:47

影／陸官媒造神 習近平扛鋤頭又巡廁所

2018-02-10 15:20

華為留才 祭員工福利房

2018-02-10 00:42

大學挖角 開出460萬年薪

2018-02-10 00:42

北京清華長庚 將可移植肝臟

2018-02-10 00:06

推進平潭發展 福建將引進千名台灣專才

2018-02-10 08:02

香江風情／流感死百人 醫生戰歌手

2018-02-10 00:14

李源潮未當選全國人代 港媒：料裸退

2018-02-10 12:14

中國高鐵復興號投入春運 民眾期待

2018-02-10 15:07

提勒森談對台立場 重申奉行「一中政策」

2018-02-10 15:21

桂民海露面 自稱是瑞典的棋子

2018-02-10 10:51

內神通外鬼？港8南亞裔 15秒劫1.2億

2018-02-10 16:46

馬雲籲跨境電商免稅

2018-02-10 00:42

陸股大跌 上交所：密切關注集中拋售行為

2018-02-09 20:56

不讓你跳槽！陸企蓋房留人才

2018-02-09 23:21

騰訊砸138億 入股遊戲商

2018-02-10 00:42

自我審查 微信宣布管制公眾號註冊數

2018-02-10 14:18

武漢計程車動手腳 里程數司機說了算

2018-02-10 13:30

人行春節降準 放錢9兆

2018-02-10 00:42

濃霧侵襲 小三通泉金航線臨時停航4班次

2018-02-10 14:00

馬雲：跨境電商 應有全球統一免稅制

2018-02-09 23:21

揭海航錢荒 南方周末報導緊急被撤

2018-02-10 17:30

物價穩 陸CPI連12月低於2%

2018-02-10 00:42

陸股一周／上證重摔 創近8月新低

2018-02-10 14:03

春運期間 陸保險公司提供直升機緊急救援

2018-02-10 13:30

失智婦送貨迷路7公里 誤闖紅隧

2018-02-10 17:01

弄堂博物館 藏老上海回憶

2018-02-10 16:14

黑色一星期 上證周跌近10%

2018-02-10 00:41

原油期貨 下月在滬掛牌

2018-02-10 00:41

中國近5年新設企業2161萬餘家

2018-02-09 19:30

7常委選區落定 王滬寧河北當選人代

2018-02-10 17:28

雅生活在港IPO 首日破發

2018-02-10 00:41

春晚門票網賣5萬 央視：不要上當

2018-02-10 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top