內神通外鬼？港8南亞裔 15秒劫1.2億

2018-02-10 16:46 世界日報 香港新聞組╱香港10日電



尖沙咀鬧市昨日早上發生搶劫鉅額日圓解款案，其中3名疑匪稍後被捕，警方起回全部失款，並通緝另5名在逃南亞劫匪。 香港中國通訊社 分享 facebook

尖沙咀鬧市昨日早上發生搶劫鉅額日圓解款案。5名南亞裔兌換店職員運送一批約值4.5億日圓（約1.2億台幣）前往銀行存款途中，遭8名蒙面南亞裔匪徒襲擊搶劫。其中3名疑匪稍後被捕，警方起回全部失款，並通緝另5名在逃南亞劫匪。由於全程僅約15秒，警方不排除「內神通外鬼」。

據文匯報報導，事發昨晨11時35分，尖沙咀重慶大廈一間兌換店5名年約20多歲南亞裔職員，用人肉運鈔方法，拖運兩個載有約值4.5億日圓現金行箱，徒步前往約400米外一間銀行存錢。

警設路障 逮捕3嫌

當運鈔職員行至加拿芬道時，疑一直從後跟蹤的8名南亞匪徒趨前亮出利刀指嚇同鄉，並拳打腳踢，然後搶走行李箱，登上接應七人車逃去，全過程僅約15秒。

報導指出，警方接報展開「捷進行動」，在全港多處架設路障，約40分鐘後在美孚天橋近萬事達廣場，截停接載其中4名劫匪逃走的七人車，當場制伏一名劫匪，另外3匪在後座見到警方路障即時開門逃走。

被搶款 全部起回

警匪於車來車往天橋上追截，驚險非常，其中一匪跨過路中石壆時，被追至警員制服，另兩人從天橋躍下沿美孚街市逃走，當中一匪跳橋時腳部受傷，逃至巴士總站外卒被擒獲，另一人則乘亂逃去無蹤。

涉案被捕3名南亞劫匪，年齡由31歲至38歲，其中一人持有香港身分證明文件。

被捕兩匪晚上被蒙頭帶署調查，警員發現該輛七人車行車證已過期，之後在車廂後座找回兩個載有4.5億日圓的行李箱。