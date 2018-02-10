弄堂博物館 藏老上海回憶

2018-02-10 16:14 世界日報 中國新聞組╱上海10日電



弄堂是上海和江浙地區特有的巷弄民居形式，它是由連排的老房子與石庫門所構成，是上海近代城市文化的特徵。 中央社 分享 facebook

「弄堂」代表著上海文化，也收藏著許多上海人的記憶。上海「弄堂博物館」今年初開幕，不大的展館展示的是氣氛，許多上海民眾專程進館，只為了體會早已消失的兒時回憶。

弄堂是上海和江浙地區特有的巷弄民居形式，它是由連排的老房子與石庫門所構成，是上海近代城市文化的特徵。

靠近全球最大的星巴克，上海弄堂博物館座落在石門二路西王小區，是一處帶有安妮女王外廊式風格的保護住宅區，始建於1911年。

靜安區石門二路街道辦事處表示，2017年上海市靜安區修繕歷史社區建築時，無意中挖掘出許多早年物品，也因此萌發出建立一間弄堂博物館的構想。

博物館空間約只有30坪，入口處有按照1比30比例複製的單幢花園洋房建築模型，展品包括民國時期的熱水瓶、上海益民食品廠什錦餅乾鐵皮盒、木板製彈珠台、轉盤式電話、上海自行車牌等具時代感的老物件。

弄堂博物館負責人表示，目前博物館展出內容主要是1970、1980年代上海的普通市民生活用品，包括一些場景、照片、物品，希望讓參觀民眾感受老上海文化記憶，或喚起年輕或兒時的回憶。目前參觀民眾的反應都還不錯。

西王花園弄堂博物館所在的上海市靜安區有許多歷史文化建築。靜安區規畫，西王花園弄堂博物館將是未來靜安區博物館群的試點，包括阮玲玉故居、張愛玲故居等，也將在條件成熟時建設為文化展館。