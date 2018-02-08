陸共享住宿平台 「小豬短租」最夯

2018-02-08 01:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



近日，由南方日報、艾媒諮詢聯合發布的「2017-2018中國共享經濟行業全景調查報告」出爐。報告指出， 2017年中國大陸共享經濟發展強勁，行業規模達到5.72兆元（人民幣，下同），企業融資總額達千億元。在共享住宿平台綜合競爭力排行榜中，小豬短租以89.9分位居榜首。

中新網報導，小豬短租CEO陳馳受邀參加2018共享經濟南方論壇時表示，共享住宿的網絡效應已經形成，市場正在提速。

報導稱，過去一年，分享經濟行業洗牌仍在繼續。「報告」分析，在各細分領域中，共享汽車獲投總金額居於首位，或將成下一行業風口；共享充電寶的用戶增長率呈現下降趨勢，前景引發擔憂；出行共享由於存在高頻需求特點，用戶黏性最高；共享住宿則保持過去的良好勢頭，表現突出。

小豬短租CEO陳馳指出，2015年是中國大陸分享住宿市場的「爆破點」，平台經過積累形成網絡效應，實現快速發展。以小豬短租為例，2015到2017年其市場增長12倍，2017年單個房客最高累計消費是2015年的四倍，「90後」成為主要消費力量和房東力量。同時，北上廣規模效應正在滲透下沉，新一線、二線城市正在崛起。

2017年小豬平台上訂單量增速最快的城市分別是：天津（700%），重慶（520%），長沙（480%）；而杭州、成都、深圳等城市訂單量也在全大陸名列前茅。

陳馳認為，中國大陸是當前世界上最適合發展共享住宿的國家之一。從消費端看，共享住宿所提供的非標準化的體驗，滿足更多元、個性的住宿需求，正在受到消費者的擁抱。從供給端看，共享住宿模式盤活了中國大陸海量的存量資産，讓社會資源利用率實現最大化。更重要的是，隨著信用社會建設的逐步推進，互聯網平台的數據和身分驗證實現在線化，將有力推動共享經濟的繁榮。