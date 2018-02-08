文創、茶飲、民宿… 廣州騎樓街 網紅店崛起

2018-02-08 02:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



新鮮有趣的網紅店、民宿、茶飲店，近來悄然空降廣州老城的騎樓街。在最美騎樓街恩寧路啜一杯檸檬茶，享受一晚小資民宿；在商業地標北京路騎樓街玩玩手作；在中山六民國騎樓的露台上搞一台生日趴；在寧靜低調的德政北騎樓裡開一場公司年會，已成為最時尚的生活方式。

據新快報報導，在廣州，騎樓街不再只是清倉大減價、批發市場、倉庫、外來工宿舍的代名詞，這些時尚網紅店化腐朽為神奇，挖掘騎樓獨有的文化魅力與空間趣味，注入時尚新體驗，改寫著騎樓街的傳統形象。既保護百年老樓，也提升老城的生活品質；既帶動著傳統業態轉型升級，也重塑著騎樓街的靈魂。

廣州是中國騎樓建築發祥地，騎樓街代表廣州的榮光，也日漸成為廣州的傷慟。發端於1912年，經1918年拆城牆擴馬路的風潮，因適應南方潮濕多雨、炎熱高溫的氣候，又有利於商業活動，騎樓一直是廣州街景的主格調、最具特色的城市風貌。

但是，在地鐵建設與內環路建設中痛失中山路、六二三路後，曾經風華絕代、如今風蝕殘年的騎樓街卻被專業批發市場、物流倉庫、5元一件的服裝店壓榨式使用，備受摧殘；主流商業場所的風頭又被名店雲集、吃穿玩一體化的購物中心奪走。

近年來，有歷史文化底蘊的老房子漸受富人、建築師、文化人、海歸「80後」、「90後」青睞，「老宅新生」而成的畫廊、咖啡館、工作室、民宿、精品酒店受熱捧。最近一年，活化利用老房子的風潮終於從獨棟的東山小洋樓、古村青磚房吹進了被時尚遺忘的騎樓街。

改造本土特色騎樓成風潮，首層做文創店、茶飲店，二樓以上做民宿。「90後」的廣州女Chloe對騎樓情有獨鍾，住遍世界各地風格多樣的民宿，留學歸國後便一心尋找有廣州本土特色的騎樓，與老公一起，專職做民宿。