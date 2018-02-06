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陸師化學元素當期末評語 家長笑：差點看不懂

2018-02-06 14:14世界日報 中國新聞組╱杭州6日電

大陸老師用化學元素評量學生，被讚創意滿分。圖片來源/搜狐
大陸老師用化學元素評量學生，被讚創意滿分。圖片來源/搜狐
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每到期末，便會爆出各種版本的老師創意評語。杭州公益中學班主任陳鵬很有創意，他根據每個孩子的特徵，給他對應一個元素，並按照這種元素的特性來寫評語。班上47個同學，47張笑臉占據了元素周期表的48個格子，有家長笑稱，要是小時候沒學好化學，恐怕連孩子的評語都看不懂了。

錢江晚報報導，陳鵬是教科學的，他表示，將學生當作化學元素來寫評語，一是想把評語寫得有個性，二是下學期科學課要學到化學元素周期表，學生評語後，肯定會去查閱和了解相關內容，等於主動預習一遍。

哪位學生對應哪種化學元素，陳鵬全都仔細思量過，兩者間必須有某些相似之處，比如有位同學對應的化學元素是「金」。陳老師的評語是：「金與生俱來就是尊貴的，它的魅力無可爭辯。經歷了月考失敗，你看上去有點沮喪，但是金子總會發光，經歷過失敗，經歷過磨練，金子才能更閃亮、柔軟、光亮、抗腐蝕、延展性強。」

報導說，班裡精力最旺盛的一位同學，則被陳老師用「鈉」來比喻：「最火爆的鹼金屬元素，分分鐘控制不了體內的洪荒之力，不過你似乎把煤油封印之術學成了，進步最大的現在就像鈉蒸汽燈一樣，釋放出耀眼的光芒。」

有個別學習上不太主動的同學，陳老師專門找來惰性氣體對應，算是提醒。同時，他還附上讓惰性氣體發光發熱的辦法，作為鼓勵。

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