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2018-02-06 02:04聯合報 中新社

南長沙石燕湖鏡面透明屋對外開放，一對新人向親友團們展示了一場半透明的婚禮儀式。該屋牆面由特殊的鏡面玻璃製成，只能從裡面看到外面。

湖南長沙石燕湖鏡面透明屋對外開放，一對新人向親友團們展示了一場半透明的婚禮儀式。...
湖南長沙石燕湖鏡面透明屋對外開放，一對新人向親友團們展示了一場半透明的婚禮儀式。該屋牆面由特殊的鏡面玻璃製成，只能從裡面看到外面。 中新社
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